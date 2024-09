Cote d'Ivoire: Le Festival de la cuisine ivoirienne- Un rendez-vous gastronomique désormais incontournable

San Pedro, joyau balnéaire de la Côte d'Ivoire, vient d’abriter la 2ème édition du Festival de la cuisine ivoirienne, un événement phare qui célèbre les délices et saveurs de la gastronomie locale.

Sous l'impulsion du Dr Klo Fagama, Directeur général de l’industrie touristique et hôtelière, et sous la présidence du ministre Siandou Fofana, le festival a débuté en grande pompe à la Place Saint Pierre de la station balnéaire. A appris allafrica.com.

Le succès du Festival de la cuisine ivoirienne illustre bien cette volonté de positionner la Côte d'Ivoire sur la carte mondiale de la gastronomie. Pour Dr Fagama, « la cuisine porte une culture et raconte une histoire à travers ses saveurs et douceurs », reflétant ainsi l'identité profonde de la Côte d'Ivoire.

Cette édition du Festival, qui s’est déroulée les 12 et 13 septembre 2024 a mis en lumière la richesse et la diversité de l'art culinaire ivoirien. Le thème retenu, « De l'art culinaire à la gastronomie », illustre bien l'objectif ambitieux de cette initiative : ériger la cuisine ivoirienne en véritable produit d'appel touristique. Les plats traditionnels et les créations contemporaines des grands chefs du pays y sont présentés comme des trésors à découvrir, invitant gourmets et visiteurs à un voyage culinaire au cœur de la Sublime Côte d’Ivoire.

Cette célébration n’est pas seulement l’occasion de déguster des mets, mais aussi de découvrir l’hospitalité légendaire du pays, une valeur centrale qui se reflète dans chaque assiette. Le ministre Siandou Fofana, qui met un point d’honneur à la promotion du tourisme gastronomique, voit dans cet événement un moyen de renforcer l'attractivité de la Côte d'Ivoire en tant que destination touristique de choix.

Les compétitions culinaires qui ont marqué cette 2ème édition ont couronné les talents régionaux. Pour la cuisine traditionnelle, Mme Loba, représentante de la Direction régionale d’Abidjan Sud, a remporté la première place, suivie de Diallo Ka de la région du Poro, et Mme Amenan Yoboué du Gbeké. Dans la catégorie cuisine professionnelle moderne, le chef Simon Pierre Seka d'Abidjan Sud s'est distingué en raflant la palme d'or, tandis que Francis K. Konan d’Abidjan Nord a pris la deuxième place, suivi par Marco Koné de la région du Poro.

Le tourisme gastronomique, un axe de développement

A la clôture, Siandou Fofana a rappelé que la promotion du tourisme gastronomique est une priorité pour renforcer la compétitivité de la Côte d'Ivoire sur la scène internationale. Ce secteur est un adjuvant majeur pour attirer des visiteurs et des investisseurs, particulièrement dans le contexte d’un après Coupe d'Afrique des Nations (CAN) 2023, événement d'envergure qui a placé encore plus la Côte d'Ivoire sous les projecteurs mondiaux.

Avec cette 2ème édition du Festival de la cuisine ivoirienne, San Pedro devient le théâtre d'une aventure culinaire qui mêle tradition et modernité. Ce rendez-vous gastronomique est une véritable vitrine pour l'art culinaire ivoirien, destiné à conquérir les palais du monde entier. Sous la présidence du ministre Siandou Fofana, l'événement a su fédérer cuisiniers, chefs, amateurs et professionnels autour d'un même objectif : célébrer et faire rayonner la Sublime Côte d'Ivoire à travers ses saveurs uniques.