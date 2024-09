Madagascar: Poule des AS D2 - Règlement différent des deux premières phases

La phase finale de la Ligue des champions D2 se déroule du 18 au 29 septembre au By-Pass et à Ambohidratrimo. Quatre clubs sont en course pour obtenir les deux tickets de la Pro League.

La phase finale de la World Cola Ligue des champions D2 nationale version 2024 s'étalera du 18 au 29 septembre. Quatre clubs, les mieux classés à l'issue de la deuxième phase, disputeront la Poule des As en aller-retour. Les heureux qualifiés à Ambatondrazaka sont le FC Théo du Sava et l'AS Fos de Sainte Marie d'Analanjirofo.

Au site d'Ambositra, le FC Avenir du Sud d'Anosy termine premier devant le FCA Ilakaka d'Ihorombe. Les quatre équipes s'affronteront en aller-retour en six journées. Deux sites de la capitale, le stade d'Elgeco Plus au By-Pass et celui d'Ambohidratrimo, abriteront les matchs tous les deux jours, du 18 au 29 septembre.

«Le règlement de la compétition sera différent des deux premières phases. Il y aura une petite modification en cas d'égalité à l'issue de la Poule des As», souligne Helly Zafinimanga, directeur de la compétition. « La confrontation directe ne sera pas

prise en compte, vu que cette phase finale se jouera en aller-retour. Il faut d'abord comparer la différence de buts marqués durant la Poule des As, puis la différence de buts marqués durant les deux premières phases avant de procéder au tirage au sort », explique le responsable. Les deux équipes mieux classées accéderont à la prochaine saison en Pro League, baptisée depuis la saison précédente « Pure Play Football League », à condition qu'elles soient en possession de la licence des clubs à temps.

Les primes doublées

«Une commission étudiera la semaine prochaine les dossiers de ces clubs et nous publierons la liste des clubs en possession de la licence avant le coup d'envoi de la Pro League», précise Helly Zafinimanga. De nombreuses formations ont été organisées par la fédération ces dernières années pour l'obtention de cette fameuse licence de club.

« Au cas où un des deux clubs classés premiers à l'issue de la Poule des As ne figurerait pas dans la liste, celui classé troisième prendra sa place pour accéder en Pro League, et ainsi de suite », poursuit-il. La fédération malgache de football et Star, avec la marque World Cola, ont doublé cette saison les primes, passant à 30 millions d'ariary contre 15 millions l'an passé. Le club champion recevra 12 millions, 8 millions pour le vice-champion, 6 millions pour le troisième et 4 millions pour le quatrième.

Concernant les distinctions individuelles, les meilleurs joueur, buteur, gardien de but et entraîneur auront chacun un million d'ariary. Quatre cent soixante-dix-huit buts ont été marqués durant les deux premières phases de cette Ligue des champions D2, soit 4,6 buts par match, un chiffre record dans l'histoire du championnat de football à Madagascar. L'attaquant de l'AS Fos d'Analanjirofo est, après les deux premières étapes, le meilleur buteur avec 11 réalisations, devant Frédéric Ramanantsoavina de l'AS Comato d'Atsimo Andrefana, avec 10 buts.