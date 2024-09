Congo-Brazzaville: Formation - Les parents exhortés à orienter les enfants dans les métiers de la mécanique

L'Association des ouvriers garagistes du Congo (AOGC), en partenariat avec la Chambre de commerce, d'industrie, d'agriculture et des métiers (CCIAM) de Pointe-Noire, a organisé, le 13 septembre au Centre d'éducation, de formation et d'apprentissage (Cefa) automobile situé dans l'enceinte du lycée professionnel Thomas-Sankara, la 3e édition des soixante-douze heures de mécanique, une rencontre dédiée à promouvoir des métiers de la mécanique automobile.

Présentant l'événement, Sylvestre Didier Mavouenzela, président de la Chambre de commerce de Pointe-Noire, a dit qu'il va durer trois jours et réunit, entre autres, les maîtres artisans en mécanique automobile et les jeunes en quête d'emploi. Il leur permet de saisir les différentes opportunités qui leur sont offertes en mécanique, dans le dessein d'apporter tant soit peu des solutions au paradoxe longtemps constaté entre les entreprises qui sont en perpétuelle recherche de la main d'oeuvre d'un côté et les jeunes qui n'ont pas d'emploi de l'autre.

Selon lui, le Cefa automobile de la Chambre consulaire de Pointe-Noire ne peut pas à lui seul former tous les jeunes qui sollicitent un apprentissage en mécanique. D'où le recours aux maîtres artisans réunis au sein de l'AOGC d'apporter leur pierre à l'édifice en formant des jeunes. «Le but de cet événement est aussi de faire intégrer les bonnes pratiques auprès des propriétaires des véhicules, réduire le nombre d'accidents en mettant en lumière les bénéfices d'un bon système de freinage, par exemple, d'utilisation d'huile, de filtre et d'autres accessoires automobiles de qualité.

C'est un moment unique permettant à tout propriétaire de véhicule de bénéficier d'une réparation gratuite à l'achat d'une pièce automobile exposée dans les différents stands par les sociétés partenaires de l'évènement », a t-il dit. Il a demandé aux jeunes formés par des maîtres artisans de venir passer l'examen au Cefa pour qu'ils aient un diplôme reconnu par les pouvoirs publics. Cela permettra l'amélioration de la qualité de la maintenance automobile dans le pays.

Pour Patrice Bakekolo, président de l'AOGC, cette activité permet de présenter officiellement les nouvelles tenues que les maîtres artisans arboreront désormais avant de convier les intervenants de la filière mécanique automobile à se joindre à eux pour un partage d'expériences profitable à tous et à la population de se rapprocher d'eux pour des échanges éventuels.

Le Cefa automobile vient d'acquérir de nouveaux équipements qui lui permettront de passer du CAP au BTS Pro en passant par le BAC Pro. « Aujourd'hui, nous sommes en train de travailler avec les partenaires de la Chambre des métiers des pays de la Loire, en France, qui nous accompagnent pour mettre en place le référentiel du Bac Pro que nous avons, d'ailleurs, partagé aux entreprises et que nous enverrons au ministère. Donc, le métier de la mécanique offre de réels débouchés pour les jeunes.

Vous voyez, depuis qu'il y a la Route nationale n°1 Pointe-Noire-Brazzaville, il y a de plus en plus des véhicules de transport qui nécessitent d'être entretenus. Aussi, l'on doit comprendre que le métier de mécanicien ne débouche pas seulement sur un emploi salarié, il peut vous amener à être aussi un entrepreneur, en créant votre propre entreprise", a exhorté le président de la Chambre de commerce.

A la fin du lancement des activités de la troisième édition des "Soixante-douze heures de mécanique", plusieurs jeunes formés ont reçu leurs certificats de qualification professionnelle. L'atelier en salle sur le filtre à huile et celui sur l'autorisation de travail ont également meublé ces rencontres.