Congo-Brazzaville: Violences ayant pour base le genre - La présidente de l'association Zaba a représenté le pays aux États-Unis

L'artiste congolaise de la musique gospel et directrice de l'association Zaba, Credo Gervine Malela, a séjourné aux Etats-Unis d'Amérique où elle a représenté la République du Congo à la formation sur les questions de violences ayant pour base le genre (VBG). Elle a restitué, pour Les Dépêches de Brazzaville, les temps forts de cette formation.

La formation à laquelle a pris part Credo Gervine Malela, grâce à l'ambassade des États Unis d'Amérique en collaboration avec HFI 360 et le département d'État américain, s'est déroulée en deux phases, du 22 juillet au 9 août et du 11 août au 7 septembre. La directrice de l'association Zaba a suivi la formation sur les VBG dans cinq États des Etats-Unis, notamment à Washington, Salt lake City, Colombia, Floride et Texas.

« Au cours de cette formation, j'ai appris la gestion sur les questions des VBG et comment est-ce que les États-Unis d'Amérique sont structurés à propos de ces questions. Il en est de même pour les victoires déjà remportées ; les subventions et les programmes mis en place par l'État américain en faveur des organisations non gouvernementales qui luttent contre les VBG ; de même que les lois déjà votées et promulguées pour éradiquer ces violences. Je remercie l'ambassade des États-Unis d'Amérique qui m'a sélectionnée, et également la communauté congolaise de Texas, Dallas, ainsi que l'église Evangelical mission king of king pour tout ce qu'elle a fait. Je remercie aussi les membres de l'association Zaba », a-t-elle expliqué.

A l'issue de cette formation, Credo Gervine Malela préconise d'organiser une conférence pour présenter son rapport à l'ambassade des États-Unis, à Brazzaville. Elle compte élaborer aussi un programme avec l'ambassade de France sur la sensibilisation en milieu scolaire aux grossesses précoces au début du mois d'octobre dans huit écoles, en collaboration avec Zaba et Adfra. Enfin, elle va organiser la deuxième session de formation avec les femmes incarcérées dans les maisons d'arrêt de Pointe-Noire et de Brazzaville.

Notons que Credo Gervine Malela ne pouvait pas passer un séjour aux États-Unis d'Amérique sans montrer ses talents d'artiste musicienne et véritable bête de scène. C'est ainsi qu'elle a profité de l'occasion pour livrer trois prestations musicales au grand plaisir des spectateurs qui l'ont vivement ovationnée.