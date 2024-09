Sénégal: Famara Diedhiou de retour au Clermont Foot 63 !

Le Clermont Foot 63 est heureux d'annoncer la signature pour 2 saisons de Famara Diedhiou. L'avant-centre sénégalais de 31 ans, qui avait déjà porté le maillot Rouge & Bleu durant une saison et demie, entre janvier 2015 et juin 2016, s'est engagé jusqu'en juin 2026.

Le Clermont Foot 63 a trouvé son avant-centre et ce n'est pas un inconnu pour les supporters clermontois. En effet, Famara Diedhiou a déjà fait vibrer le stade Gabriel-Montpied, plus précisément lors de la saison 2015-2016, en inscrivant 21 buts en 37 apparitions sous le maillot clermontois. Il avait terminé cette saison-là meilleur buteur du championnat de Ligue 2.

Formé au Sénégal au SC Dakar, Famara s'engage en 2011 avec le FC Sochaux-Montbéliard. Après plusieurs prêts en National, il débarque au Clermont Foot en janvier 2015, où il se révéla aux yeux de tous. Il connaîtra ensuite la Ligue 1 avec le SCO Angers avant de faire le grand saut vers le championnat anglais et Bristol City (D2), devenant un joueur phare de l'équipe anglaise entre 2017 et 2021 (51 buts en 169 apparitions). Plus récemment, il évoluait en Turquie, avec Alanyaspor, puis à Grenade en Espagne, avant un passage lors des six derniers mois à Cardiff en D2 anglaise.

Au-delà de son parcours en clubs, Famara a également porté à 27 reprises (11 buts) le maillot de la sélection sénégalaise, avec laquelle il a remporté la Coupe d'Afrique des Nations en 2022.

Aujourd'hui, Famara Diedhiou revient au Clermont Foot avec l'expérience d'un joueur accompli, prêt à apporter sa puissance, son adresse devant le but et son leadership : « Revenir au Clermont Foot, c'est un peu comme rentrer à la maison. J'ai de très bons souvenirs ici et je suis motivé à l'idée de partager de nouveaux moments avec les supporters. Je suis prêt à tout donner pour aider le club à atteindre de nouveaux objectifs.«

Son retour est non seulement un symbole fort confirmant l'ambition du club, mais aussi la promesse d'un renfort offensif expérimenté. Nous lui souhaitons la bienvenue et espérons qu'il connaîtra autant de succès dans cette nouvelle aventure qu'il en a rencontré lors de son premier passage.