Ile Maurice: Le MSM joue au chat et à la souris avec ses alliés

C'est la répartition de tickets entre le MSM et ses alliés qui serait à l'origine d'une tentative de certains au pouvoir de faire croire que le MPM serait en train de négocier en sous-main avec les travaillistes. Ce que le MPM récuse à travers un communiqué.

Des rumeurs savamment distillées par Lakwizinn auprès de certains journalistes avaient d'abord tenté de faire croire que Tania Diolle avait accepté d'abandonner son ticket au no 18, Belle-Rose-Quatre-Bornes, au profit de Xavier-Luc Duval. On a même fait croire que la protégée d'Alan Ganoo avait accepté de migrer à la circonscription no 14 et d'être ministre. Or, elle ne serait pas disposée à se jeter dans une circonscription qu'elle ne connaît pas et de n'y faire campagne que pendant seulement un ou deux mois. D'autres rumeurs ont voulu faire croire qu'elle serait disposée à aller au no 16 ou même le no 19. «C'est faux!» martèle-t-on dans son entourage. «Tania compte demeurer à Quatre-Bornes. D'ailleurs, c'est dans l'intérêt du gouvernement qu'elle y soit candidate.»

Mercredi, une autre rumeur circulait: le Muvman Patriot Morisien (MPM) et Tania Diolle surtout auraient ouvert des négociations avec le Parti travailliste. La rumeur ajoutait que si Diolle ne démissionnait pas du gouvernement, elle serait révoquée comme Parliamentary Private Secretary (PPS). «On nous fait le même coup qu'avec Vikram Hurdoyal», nous dit un sympathisant du MPM. «On avait accusé Hurdoyal de la même chose. À ce jour, aucune preuve n'en a été fournie.» Dans un communiqué, la direction du MPM met les points sur les i.

%

«Divide and rule»

La façon de faire du Mouvement socialiste militant (MSM) crée des tensions entre ses alliés. Certains se demandent si ce n'est pas voulu. Ainsi, le MSM, qui veut garder 40 tickets et ne veut rien donner de plus, semble laisser ses alliés s'entredéchirer pour les 20 tickets restants. Et les hostilités ont déjà commencé entre ces alliés.

On avait promis dans un premier temps que le Muvman Liberater (ML) aurait quatre tickets: deux dans la circonscription Stanley-Rose-Hill (no 19), le premier à Irwin Collendavelloo et le second à David Utile ou à Seety Naidu; un ticket à Rivière-des-Anguilles-Souillac (no 13) et un à Montagne-Blanche-Grande-Rivière-Sud-Est (no 10). Les candidats aux nos13 et 10 ne sont pas encore connus.

Or, voilà que le MSM annonce au ML qu'il n'aura que deux tickets, au nos19 et 20. Raison de ce changement : les deux tickets iront au parti d'Alan Ganoo - le MPM. Une tension est donc créée entre le ML et le MPM. En même temps, le MSM aurait fait comprendre au MPM que s'il persistait à conserver le numéro 18, il n'aurait alors que deux tickets au lieu de quatre et que les deux autres retourneront au ML...

De l'autre côté, alors que le Parti mauricien socialdémocrate se contentait de dix tickets et que Xavier-Luc Duval acceptait d'être président de la République et laisser le no 18 à Tania Diolle, le MSM objecte : le leader des Coqs doit faire ses preuves en se faisant élire. Et non cueillir sans effort le poste de président de la République. L'hostilité est donc ouverte entre les quatre alliés. Il est vrai que Xavier-Luc Duval, lui, ne veut pas aller au no 17. Il est leader tout comme Steven Obeegadoo et ne veut pas être le faire-valoir de ce dernier dans cette circonscription.

Le ministre du Tourisme, de son côté, voulait aller au no 15. Toutefois, le MSM veut qu'il demeure à Curepipe-Midlands, circonscription difficile pour le gouvernement et ses alliés. On apprend dans la foulée que Platforme Militante d'Obeegadoo ne recevra que deux tickets en tout. Steven Obeegadoo n'est pas content.

Il vient de quitter la table des négociations en partant en voyage, selon des sources. Ces tractations ont eu lieu, certes, sur la table des négociations au bureau du Premier ministre. Mais aussi en «off» à travers un émissaire spécial. Pour plus d'un, il est clair que le MSM tenterait de diviser les alliés entre eux. «Voyez ce qui s'est passé avec Linite Militante. Le ML l'a quitté puis Obeegadoo est allé négocier seul.» Comment démêler cet écheveau ? «Le MSM n'a qu'à accepter que Xavier-Luc Duval soit président. Et les leaders des alliés du MSM doivent réaliser que ce dernier est en train de les monter l'un contre l'autre.»