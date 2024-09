Ile Maurice: Un couple et un mécanicien arrêtés

La saisie de cannabis estimée à Rs 300 millions, dans le nord de l'île, jeudi, a vu trois premières arrestations. Il s'agit du couple Umayr Mudhoo et Rukaan Batchameah de Plaine-Verte et de Vashish Ramsurrun, un mécanicien habitant Vallée-des-Prêtres. Les trois suspects comparaissent à la Bail and Remand Court ce samedi.

Jeudi, lors d'une opération d'envergure, 222,2 kilos de cannabis aussi appelé zamal à l'île soeur, d'une valeur marchande, un sac de sport contenant une boîte en carton où se trouvaient 4 800 feuilles de papier à rouler, et un autre sac avec un pistolet à air et des cartouches de dioxyde de carbone, ont été saisis.

Les suspects avaient réussi à prendre la fuite. Non sans avoir brûlé le speedboat qu'ils avaient utilisé pour la traversée Réunion-Maurice. En effet, une opération visant leur arrestation a été déployée afin de retrouver ceux impliqués dans cette importation de cannabis sorti tout droit de La Réunion. L'équipe de l'Anti Drug and Smuggling Unit (ADSU) a été dépêchée pour mettre la main sur trois suspects : un habitant de Grand-Baie et deux habitants de Port-Louis. Les images des caméras Safe City ont été visionnées et les empreintes laissées sur les sacs de sport seront examinées par le Forensic Science Laboratory.

S'agissant du speedboat qui a pris feu, des recherches se poursuivent pour connaître l'identité du propriétaire. Les enquêteurs soupçonnent que le propriétaire l'a vendu à quelqu'un d'autre. Il faudra remonter jusqu'au propriétaire pour confirmer s'il connaît les suspects et s'il y a vraiment un lien avec eux.

La Port Divisional Criminal Intelligence Unit (DCIU), la Customs Anti-Narcotics Section (CANS) ainsi que la Maritime Intelligence Cell avaient reçu l'information qu'un hors-bord à deux moteurs avec trois hommes à son bord s'était rendu à La Réunion pour transporter une grande quantité de cannabis vers Maurice le 11 septembre.

Une équipe de la National Coast Guard (NCG), de la CANS de la Mauritius Revenue Authority, de la DCIU, et deux speedboats de la NCG ainsi que le bateau de la douane ont été dépêchés pour l'opération en mer. Chaque bateau a pris une direction différente vers 3 heures du matin le 12 septembre. Le Dornier était aussi de sortie pour donner des indications sur le positionnement du bateau. Aux alentours de 13 heures, il se dirigeait vers le nord de l'île. Les trois équipes sur le bateau se sont rendues sur place.

En voyant des bateaux à leurs trousses, les trois suspects ont commencé à jeter des sacs à la mer. À mesure que les bateaux de la NCG se rapprochaient d'eux, les officiers pouvaient voir les sacs de sport soupçonnés de contenir du cannabis, flottant dans l'eau. Au total, 17 sacs noirs, un sac rouge ainsi qu'une valise de couleur rouge ont été retirés de l'eau.

Entretemps, le bateau suspect avait réussi à semer les bateaux de la police ainsi que de la douane. Les trois bateaux ont essayé de le rattraper mais en vain. Les bateaux sont finalement rentrés au port avec les sacs de cannabis à bord. Les sacs ont été escortés au quartier général de l'ADSU par les véhicules de la Special Mobile Force.