Sénégal: Bakel - Un projet promeut l'accès des femmes à la terre et au crédit

Bakel — Un atelier d'échanges et de réflexion sur un projet d'accès des femmes à la terre et au crédi dans les zones transfrontalières (Sénégal-Mali) a été ouverte vendredi, à Bakel, à l'initiative de l'organisation des Nations unies ONUFEMMES, a constaté l'APS.

"C'est un forum d'échange et de plaidoyer entre les autorités administratives, territoriales, le réseau des femmes et des filles et services techniques autour de l'accès des femmes au foncier, à la protection sociale et aux ressources financières" a déclaré Abdoul Aziz Tandia, directeur de l'Agence régionale de développement (ARD).

Il s'exprimait lors de la rencontre présidée par l'adjoint du préfet de Bakel , Jean Paul Sylvain Diatta et en présence également d'autres autorités administratives et territoriales des zones d'intervention du projet.

"Les femmes sont déjà impliquées dans l'accès au foncier mais aussi l'exploitation des terres. Il y a un certain nombre de problèmes qu'on a identifiés qui vont entrer dans le cadre de nos recommandations" a indiqué M. Tandia

Selon El Hadj Malick Salla, directeur régional de l'action sociale de Tambacounda, beaucoup de femmes ignorent les démarches à suivre pour accéder au foncier.

"On ne sent pas un problème d'accès des femmes à la terre, seulement en général elles ne connaissent pas les procédures notamment comment formuler une demande ou comment faire les démarches administratives nécessaires pour pouvoir bénéficier d'attribution de terres", a expliqué M. Salla en signalant "qu'il n'y a pas d'obstacles majeurs ni de la part des autorités administratives ni de la part des autorités territoriales pour valider les demandes d'affection des terres aux femmes".

"On est confronté à un problème de disponibilité des terres au niveau des communes de Bakel , Kidira et Diawara, mais dans les autres, on a noté qu'il y a suffisamment de terres" a-t-il expliqué.

L'adjoint du préfet de Bakel a assuré que "les portes de l'administration territoriale sont toujours ouvertes pour appuyer et prodiguer des conseils aux femmes qui souhaitent à avoir un titre foncier.

Il a également invité toutes les collectivités territoriales à faciliter aux femmes les démarches et procédures administratives.

Cet atelier d'échanges d'idées s'inscrit dans le cadre d'un projet de Onufemmes Sénégal qui sera déroulé durant deux ans (2024 2026) dans la zone frontalière entre le Sénégal et le Mali notamment au niveau de l'arrondissement de Bélé, Moudéry, Kéniéba dans le département de Bakel.

En partenariat avec l'Agence régionale de développement (ARD) de Tambacounda, le projet promeut également "une meilleure implication des femmes dans les sphères de prises de décisions et également rendre les femmes de ce département du Sénégal oriental plus autonomes et résilientes".