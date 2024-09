Madagascar: Législation - Les consultations sur la loi de finances 2025 commencent

Les premiers tours de table pour l'élaboration de la loi de finances 2025 commencent. Les acteurs des secteurs public et privé ont organisé récemment des discussions autour de l'élaboration de ce document, qui dictera le facteur financier et économique de la gouvernance du pays pour l'année prochaine.

Mardi, les responsables des instances gouvernementales et privées se sont réunis dans le cadre d'un dialogue sur l'élaboration de la PLFI 2024. C'était à Antaninarenina. Il a été ainsi évoqué le soutien de l'État pour appuyer et coopérer avec le secteur privé pour le développement économique. C'est du moins la position du ministère de l'Industrialisation et du Commerce, en tant que chef de file du comité sur le dialogue public-privé.

Pour sa part, le syndicat des Industries, dont le président a aussi tenu une rencontre dans le cadre de l'élaboration de la LFI 2025, a insisté sur des propositions en vue de préserver le secteur. Avec l'appui du programme Clim-Invest, trente-neuf propositions ont été formulées par le secteur privé, notamment en matière de fiscalité et de douanes.

Ces propositions tiennent compte des attentes du secteur privé face à un contexte marqué par la baisse du pouvoir d'achat des consommateurs et le ralentissement de l'économie. D'après le ministère, les discussions se poursuivront entre les acteurs des secteurs privés et ceux du public afin de se pencher sur les points à améliorer. Après cela, les consultations reprendront de plus belle.