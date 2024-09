Ile Maurice: Rallye - Maurice Be, bon pied bon oeil

L'une des icônes du rallye vient de fêter ses 75 ans il y a quelques semaines. Il s'agit, on l'aura deviné, de Maurice Rabetokotany, alias Maurice Be ou plutôt Maurice Best. Un surnom attribué par les passionnés à cause de sa corpulence râblée et imposante, et surtout grâce à son talent.

Sa passion pour les voitures de course n'a pas pris une ride. Basé à Paris, il continue de bichonner une R8 Gordini, une R12 Gordini et une R5 GT Turbo réplique Maxi 2. Maurice Be, c'est presque soixante ans de rallye bien remplis de sensations, de joies, de déceptions, de trophées, de coupes et de titres. Il en a collectionné depuis ses débuts en 1968. Il était à lui tout seul un phénomène.

Maurice Be a fait ses premiers pas au gymkhana de Sakay sur Renault Dauphine Proto et sur une Citroën DS 21. Puis il a couru son premier rallye sur Renault 8 Proto en 1972, il s'agit bien évidemment du sixième Rallye Agip écourté par les événements du 13 mai 1972.

Entre parenthèses

Maurice Be a ensuite enchaîné par le rallye Kintana Gauloises sur R8 Gordini. Les péripéties historiques ont mis les compétitions mécaniques entre parenthèses. Avec la reprise des rallyes en 1984, Maurice Be s'est fait remarquer au volant d'une R15, d'une Citroën DS 21 et d'une R30, avec d'illustres copilotes comme Alcazar et Nonot. Il s'est associé par la suite au jeune copilote Val au volant d'une Peugeot 205 GTI avant de gagner haut la main le Grand Rallye Papmad long de 3000 km au volant d'une R5 GT Turbo aux côtés de Kock Be.

%

C'est l'un de ses plus grands titres durant sa longue carrière, qui s'est terminée lors du Grand Rallye International de Madagascar en 1997 sur Lancia Delta avec Charles Hilaire Solohery comme navigateur. Une dernière aventure malheureusement entachée par un abandon du côté d'Antsirinala à cause d'un problème de différentiel de la boîte de transfert.

Maurice Be est titulaire de l'ordre du Mérite sportif, remis en 2017. Il continue bien évidemment de suivre les rallyes à Madagascar et le développement des compétitions, et se réjouit de l'éclosion de nombreux jeunes. Il leur recommande de bien préparer les voitures avant la compétition.