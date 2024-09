Madagascar: Exposition - Les oiseaux endémiques à travers l'art de Iandry Randriamandroso

Les oeuvres de l'artiste plasticien Iandry Randriamandroso sont actuellement exposées à la Flow Gallery Ivandry jusqu'au 21 octobre. L'exposition, intitulée Our Birds, présente vingt-six oeuvres mettant en lumière autant d'espèces d'oiseaux endémiques de Madagascar, réalisées à partir de matériaux tels que le lamba akotifahana, des canettes aplaties ramassées dans les rues des États-Unis et recyclées, ainsi que du papier Antemoro.

« J'ai créé toutes ces oeuvres aux États-Unis, car je vis et travaille à Las Vegas, où je me consacre à l'art et enseigne à l'Université du Nevada. Je suis convaincu que les oiseaux incarnent non seulement l'adaptation, la résilience et la continuité de la vie, mais qu'ils jouent aussi un rôle clé dans l'équilibre de l'écosystème. Leur beauté et leurs attributs divers stimulent notre imagination. C'est pourquoi je suis un passionné des oiseaux », explique Iandry Randriamandroso, peintre, malgache, muraliste, designer graphique et éducateur.

Passionné

Son objectif est de créer un art inclusif et accessible à tous. Spécialisé dans la création d'oeuvres visuelles et mixtes, il met l'accent sur des sujets environnementaux et sociaux. Ses oeuvres servent d'outils pédagogiques pour des ateliers d'arts communautaires, des cours et des projets de fresques murales dans des espaces publics et privés. La passion de l'artiste pour les portraits d'oiseaux a commencé lors de ses recherches sur les espèces locales de Baltimore pour plusieurs projets de fresques. Dessinateur passionné depuis son enfance, Iandry Randriamandroso dépasse la simple représentation, car il capture et renforce l'identité de chaque oiseau dans ses portraits.

« Si Jean-Jacques Audubon est célèbre pour avoir immortalisé les oiseaux d'Amérique au XIXe siècle, Iandry Randriamandroso, quant à lui, met en lumière les oiseaux de notre île. Son exposition dévoile la richesse du biotope malgache à travers une série de portraits d'oiseaux endémiques, peints avec une profondeur et une originalité fascinantes », souligne Ihoby Rabarijohn, la curatrice de l'exposition.