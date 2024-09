Madagascar: Dernier hommage - Le bassiste Fanaiky entouré des siens

Hier, un dernier hommage a été rendu au talentueux bassiste Ny Herivelona Fanaiky Rasolomahatratra, dit Fanaiky, à l'église Ecar Ambanidia. La famille, les amis, les proches et les artistes se sont rassemblés pour lui dire un ultime adieu.

Une vive émotion a envahi l'église Ecar Ambanidia, où une messe a été célébrée en hommage à Ny Herivelona Fanaiky Rasolomahatratra, plus connu sous le nom de Fanaiky, l'un des bassistes les plus talentueux de Madagascar. Décédé ce mercredi après une longue bataille contre une maladie rénale, Fanaiky laisse derrière lui un héritage musical immense.

Dès 11 heures, amis et proches, vêtus en grande partie de noir, se sont rassemblés en silence pour attendre l'arrivée de la dépouille. À midi, le corbillard, orné de couronnes de fleurs et transportant le défunt, a franchi les portes de l'église, précédé par la famille et les amis intimes, dont certains avaient fait le trajet depuis sa maison voisine. Parmi eux se trouvaient des artistes tels que Kiady, Tsanta, Solo Andrianasolo, ainsi que Jackie Ranarison, organisateur du Madajazzcar, évoquant des souvenirs émouvants de l'artiste.

Respect et solidarité

À l'entrée de l'église, une prière a été récitée par le prêtre avant que la messe ne commence. Il a invité l'assemblée à se recueillir dans le respect et la solidarité pour un dernier adieu empreint de dignité à cet ami disparu. La cérémonie catholique, ponctuée de chants liturgiques soigneusement choisis, a été marquée par des mots d'espoir et de foi, notamment lors de l'homélie, après la lecture de l'évangile, où le prêtre a rappelé l'importance de garder l'espoir dans la vie après la mort. À la fin de la messe, la famille de Fanaiky a exprimé sa gratitude envers ceux qui ont soutenu l'artiste et sa famille pendant ces moments difficiles.

Après la bénédiction finale, le cortège funèbre a pris la route pour rejoindre son tombeau à Ambatobe Analamahitsy, où Fanaiky repose éternellement. Ses frères du groupe Solomiral, qu'il avait fondé en 1986 vont lui dédier un hommage concert. « Le 7 octobre, pendant le festival Madajazzcar, nous dédierons notre performance à notre frère, qui, malgré sa maladie, a continué à enrichir la scène musicale avec ses albums. Il restera un véritable modèle pour nous tous », confie Haja Rasolomahatratra, l'un de ses frères.