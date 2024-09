Afrique: CAN 2025 - Madagascar recevra la Gambie au Maroc

Les stades et les dates des deux prochains matchs des Barea se précisent à moins d'un mois de la troisième et quatrième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 au Maroc.

Le président de la commission communication et marketing de la Fédération malgache de football, Serge Thierry Tsitoara, a annoncé hier lors de la conférence de presse sur la Poule des As de la Ligue des champions D2 que « le match aller contre la Gambie, comptant pour la troisième journée, se jouera au Maroc. Quant au match retour, rien n'est officiel ». Dans la logique, cette nation pourrait également opter pour la tenue du match retour, comptant pour la quatrième journée, au Maroc.

Faute de stade homologué par la CAF et la Fifa, le Maroc a déjà accueilli la Tunisie pour le compte de la première journée. Jouer les deux journées là-bas serait logique et pratique pour les deux pays qui n'ont pas de stade homologué. Cela éviterait des déplacements supplémentaires entre les deux rencontres et serait moins coûteux en termes de dépenses. D'ailleurs, les Barea y avaient joué des matchs amicaux ces dernières années dans le cadre de la fenêtre Fifa.

Le premier match est prévu le 7 octobre et le second le 10. La prochaine fenêtre Fifa débutera le 7 et prendra fin le 15 octobre. Le souci réside dans le temps de préparation, car les joueurs expatriés ne seront libérés qu'à partir du 7 octobre. Il n'y aura donc pas de regroupement pour préparer le premier match. Seuls les locaux pourront arriver quelques jours avant le début de la trêve internationale.