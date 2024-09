Madagascar: Infrastructure scolaire - L'EPP Ankadinandriana fait peau neuve

Changement radical pour l'École primaire publique (EPP) Ankadinandriana. Cette école est méconnaissable après les travaux de réhabilitation complète de ses bâtiments.

Ses neuf salles de classe et son bloc sanitaire ont été entièrement rénovés, offrant ainsi un cadre de vie et d'apprentissage amélioré pour ses quatre cents élèves. Ces travaux ont vu le jour grâce à la collaboration de la Fondation Hematlal Veljee, de la Fondation Viseo et du Groupe Andriantsitohaina.

« Notre partenariat avec la Fondation Viseo et le ministère de la Décentralisation et de l'Aménagement du territoire a été un phare d'espoir pour l'éducation à Madagascar. Je tiens à exprimer mes remerciements les plus sincères à la Fondation Viseo et à monsieur le ministre pour cette belle initiative qui continue d'offrir une base solide pour la jeunesse de notre nation », a indiqué le représentant du Président du Conseil d'Administration de HV Madagascar lors de l'inauguration de ces travaux hier.

La Fondation Hematlal Veljee est convaincue que l'éducation est la clé d'un avenir meilleur pour les enfants. Dans ce sens, elle a contribué à la construction et à la rénovation d'une vingtaine de salles de classe supplémentaires depuis 2022.

HV Madagascar s'efforce d'avoir un impact significatif au-delà de ses activités commerciales à travers la Fondation Hematlal Veljee. « Notre engagement envers la responsabilité sociétale des entreprises est inébranlable, avec des initiatives qui relèvent des défis clés de la société, tels que la pauvreté, l'éducation, le logement et la conservation de l'environnement », ajoute-t-il.

Cette fondation a contribué activement au reboisement avec la mise en terre de vingt-cinq mille jeunes plants depuis 2022. Elle fournit en outre un soutien crucial aux victimes du Kere dans le Sud. « HV Madagascar est fier de contribuer de manière significative au paysage socio-économique de Madagascar, avec dix unités industrielles et plus d'une vingtaine de marques produites localement.

Notre portée s'étend à travers deux sociétés de distribution, dont une distributrice exclusive de grandes marques internationales, ainsi que deux enseignes de retail avec dix-huit magasins à travers le pays ». Son effectif dépasse les trois mille collaborateurs dévoués, tous engagés dans une vision commune de croissance et de soutien à la communauté.