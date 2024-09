Tunisie: Caravane sanitaire multidisciplinaire - Plus de mille consultations médicales

Le ministère de la Santé a organisé, les 12 et 13 septembre, conjointement avec le ministère de la Défense nationale et le Croissant Rouge une caravane sanitaire multidisciplinaire qui a sillonné plusieurs régions de Tataouine afin d'assurer des consultations gratuites dans plusieurs spécialités au profit des habitants.

Une équipe médicale et paramédicale composée de près de quatre-vingt médecins spécialistes, relevant des ministères de la Santé et de la Défense Nationale, a procédé, au cours de ces deux jours, à des consultations médicales gratuites dans les spécialités suivantes : gastrologie, ophtalmologie, pneumologie, dermatologie, chirurgie viscérale et orthopédique.

Venus en renfort afin d'appuyer les prestations de la médecine de spécialité dans les structures de première ligne des régions, les médecins spécialistes et le personnel paramédical qui ont été mobilisés pour cette caravane sanitaire multidisciplinaire ont assuré, avec leurs collègues, près de 800 consultations médicales répartis entre l'hôpital régional de Tatatouine, l'hôpital militaire de Remada et les centres de soins de santé de base de Dhiba, Ghomrassen, Tataouine et Beni Mhira et effectué une quarantaine d'opérations chirurgicales dans ces établissements.

«Les malades qui ont bénéficié de ces opérations ont été préparés d'avance pour pouvoir bénéficier des prestations de cette caravane sanitaire, a souligné Dr Kaouther Nehdi, directrice de l'unité des activités des directions régionales de la santé au ministère de la Santé. Notre objectif pour cette caravane mobile, qui a été organisée au profit des habitants des régions relevant du gouvernorat de Tataouine, était de pouvoir dépasser 1.000 consultations au cours de ces deux jours.

%

Il faut rappeler que cette dernière qui a vu la participation d'un nombre considérable de médecins spécialistes relevant des ministères de la Santé publique et de la Défense a eu pour but de rapprocher les prestations de santé des citoyens dans les régions de l'intérieur et de renforcer la médecine de spécialité dans les structures de première ligne».

D'autres caravanes sanitaires seront programmées au cours des mois à venir dans les autres gouvernorats afin de pouvoir pallier le manque de médecins spécialistes et satisfaire les besoins des régions en matière de médecine de spécialité.