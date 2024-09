Tunisie: Démarrage du tournage de «Sofia», le nouveau film de Dhafer El Abidine - Un rêve qui se réalise

Il s'agit, nous dit-il, d'un drame social et d'action à suspense (thriller), avec un casting tuniso-anglais dont il cite Kais Setti, Hiba Abouk et lui-même, et les Britanniques Jessica Brown Findlay (connu pour son rôle dans la série télévisée «Downton Abbey») et Alex MacQueen. L'équipe technique est tunisienne avec, entre autres, Adel Ouni comme chef décorateur et le directeur photo est sud-africain.

«Ce film, je l'ai rêvé depuis 2012, l'année où je l'ai écrit. A cette époque, il n'était pas évident de réunir les conditions nécessaires pour mener à bien ce projet, car ce genre de film (thriller avec de l'action) nécessite beaucoup de moyens et du savoir-faire. Avec le recul je me dis que, finalement, c'était un mal pour un bien, car cela m'a permis de gagner en maturité et d'acquérir plus d'expérience derrière la caméra.», affirme l'acteur et réalisateur tunisien Dhafer El Abidine en annonçant, lors d'une conférence de presse qui s'est tenue le 12 septembre à l'espace d'art Le 32Bis à Tunis, le démarrage du tournage de son nouvel opus «Sofia».

Après de nombreuses expériences en tant qu'acteur dans le monde arabe et à l'international, la star tunisienne s'était lancée dans la réalisation cinématographique, avec, en 2021, un premier long métrage «Ghodwa» (Demain) et un deuxième «Ila ibni» (A mon fils) en 2023. Aujourd'hui il revient avec ce nouveau projet personnel qui lui tient énormément à coeur.

%

Après 6 semaines de préparation dont on a pu apercevoir l'ambiance à travers un petit montage projeté lors de cette rencontre, le tournage du film démarrera aujourd'hui samedi 14 septembre dans différents lieux de la capitale pour une durée de 6 semaines avant de se poursuivre à Londres pour quelques jours, révèle encore Dhafer El Abidine qui en est à la fois le scénariste, le réalisateur et le producteur.

Il s'agit, nous dit-il, d'un drame social et d'action à suspense (thriller), avec un casting tuniso-anglais dont il cite Kais Setti, Hiba Abouk et lui-même, et les Britanniques Jessica Brown Findlay (connu pour son rôle dans la série télévisée «Downton Abbey») et Alex MacQueen. L'équipe technique est tunisienne avec, entre autres, Adel Ouni comme chef décorateur et le directeur photo est sud-africain.

«Sofia» est le prénom d'une fillette qui est le fruit de l'amour d'un Tunisien et d'une Anglaise dont l'histoire va se compliquer à cause de l'expulsion du père de Londres. Cinq ans après, la maman décide de partir en Tunisie pour que sa fille puisse rencontrer son père pour la première fois...et c'est là que le film prendra une toute autre tournure, comme l'explique Dhafer El Abidine et d'ajouter : «L'idée est de raconter une histoire humaine et sociale autour de ces différences qui peuvent nous séparer certes, mais qui, au final, nous ramènent à ce qui nous lie fondamentalement».

Bon vent à toute l'équipe !