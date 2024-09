Tunisie: Journées Portes Ouvertes à El teatro - Une ode à la lecture

Un événement unique et un hommage vibrant à la mémoire de Zeyneb Farhat et une célébration de la passion pour la lecture.

«Lire, c'est vivre deux fois», disait Umberto Eco, une citation qui trouve écho dans l'action entreprise par El teatro pour annoncer la rentrée artistique et rappeler que ce lieu d'art et de création continue de se nourrir de ses belles âmes.

"Ensemble, Zeyneb et moi avons bâti une vie riche en découvertes et en passions pour le savoir et la lecture... Notre bibliothèque, témoin de tant de moments de partage et de découverte, regorge d'ouvrages multilingues qui ont nourri nos esprits curieux.

Pour honorer la mémoire de Zeyneb et perpétuer notre amour des livres, mes filles Sourour, Chama et moi organisons des journées portes ouvertes à El Teatro du 9 au 30 septembre à partir de 14h00 durant lesquelles nous accueillons chaleureusement des visiteurs et nous les invitons à venir découvrir notre bibliothèque et à leur offrir les livres qui les toucheront", c'est ainsi que Taoufik Jebali présente cette initiative.

Et c'est en choisissant ces précieux ouvrages, il nous offre la possibilité d'emporter un peu de leur histoire commune et contribuer à préserver les souvenirs inestimables partagés avec Zeyneb, la dynamo de ce lieu.

"En lisant ces livres, vous revivrez nos questionnements et nos moments d'extase face à la beauté des mots et des histoires...", ajoute-t-il.

A une époque où l'immédiateté souvent éclipse la profondeur, une initiative avec ces belles intentions est une invitation à ralentir et à célébrer la richesse de la lecture. Du 9 au 30 septembre, la bibliothèque de Zeyneb Farhat et Taoufik Jebali ouvre ses portes à El Teatro pour des journées portes ouvertes, offrant une opportunité unique de se reconnecter avec la magie des livres.

Cet événement est un hommage émouvant à la mémoire de Zeyneb et une célébration de sa passion pour la littérature.