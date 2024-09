Tunisie: Centenaire de Safia Farhat - Hommage à une pionnière

Le musée Safia Farhat s'apprête à célébrer le centenaire de la naissance de l'une des figures les plus marquantes de l'art tunisien. En l'honneur de Safia Farhat (1924-2004), le musée organise, dans les semaines à venir, une série d'événements suivant l'oeuvre et la trace d'une artiste visionnaire.

Il s'agit d'une exposition exceptionnelle, une journée d'études et une publication spéciale marquant le centenaire de la naissance de Safia Farhat. Née à Radès en 1924, Safia Farhat est une icône de l'art tunisien moderne grâce à son engagement artistique, éducatif et social. Son oeuvre, caractérisée par un riche mélange de traditions et de modernité, continue de fasciner et d'inspirer.

Peintre, décoratrice, céramiste et éditrice, Safia Farhat a marqué l'histoire de l'art tunisien par sa créativité et son esprit novateur. Après avoir étudié à l'école des Beaux-arts de Tunis, où elle est devenue l'une des premières femmes à s'y inscrire, elle se distingue en 1966 en devenant la première femme directrice de cet établissement.

Elle est connue et reconnue pour ses tapisseries colorées et ses oeuvres céramiques qui allient motifs traditionnels et formes modernes. Ses créations, souvent ornées de lignes graphiques épaisses et de couleurs vibrantes, explorent des thèmes allant de la vie quotidienne tunisienne à des récits historiques et mythologiques. Ses oeuvres se démarquent par leur capacité à fusionner le patrimoine culturel avec une vision artistique contemporaine, contribuant ainsi à l'élargissement du paysage visuel de la Tunisie indépendante et façonner une identité nationale naissante.

L'exposition qui se tiendra au musée Safia Farhat mettra, certainement, en lumière une sélection d'oeuvres emblématiques de l'artiste, allant des tapisseries monumentales aux céramiques délicates. Et, par cette même occasion, le musée lance un appel à contributions auprès des collectionneurs et institutions possédant des oeuvres de Farhat dans une initiative visant à enrichir cette célébration.

La journée d'études qui accompagnera l'exposition sera une occasion de retracer le parcours, l'oeuvre et ses caractéristiques de Safia Farhat, son impact sur l'art moderne, son rôle dans le développement du patrimoine culturel tunisien, ainsi que ses contributions à la cause des droits des femmes.

En complément de l'exposition et de la journée d'études, une publication spéciale sera lancée dans le but d'offrir une vision approfondie de l'oeuvre de Safia Farhat, une oeuvre inspirante pour les générations futures.