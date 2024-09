Tunisie: Mare nostrum - Le tour de la Méditerranée en chansons

Autour de la Méditerranée, Skander Guetari rêve. Il tisse ses histoires, se lie d'amitié et compose, tel un peintre, des projets. Depuis l'enfermement subi pendant le Covid, il ne rêve que d'ouverture et de rencontres et c'est avec la musique, son outil et sa vocation, qu'il arrive à bon port.

Il y a eu la version Mare Nostrum de 2021 avec ses pérégrinations poétiques, puis le plaisir de renouveler cette expérience le reprend. Avec le chanteur tunisien Mohamed Jebali, il s'associe pour une nouvelle étape d'un grand projet, celui d'une Croisière chantante, qui, de port en port, fait vibrer les âmes de cette Méditérranée. Entre ses deux rives, son nord et son sud, son est et son ouest, les mélodies changent, varient et interagissent dans des rencontres musicales parfois même improbables, mais qui pourraient donner naissance à un beau dialogue au-delà des différences.

Dans une rencontre avec les médias, Skander Guetari avec ses multiples casquettes ; président de l'Association Tunisie sur Seine, directeur artistique du Mare Nostrum Voice Festival et avec plus de 20 ans dans l'organisation de spectacles du groupe SamSa, explique qu'il s'agit d'un voyage sensoriel dans les rives de la Méditerranée, terre de tous les mélanges et métissages et berceau de civilisations marquantes dans l'histoire de l'humanité. "Ce projet tend à considérer la Méditerranée comme un pays, la mer comme unité, les dialectes comme richesse, les migrations comme catalyseur de métissage".

Skander Guetari ne tarit pas de parler d'amour, de rapprochement, du vivre-ensemble. Pour lui, la musique est un outil qui rend la communication fluide et les rapports sociaux plus sains.

Avec Mohamed Jebali, l'échange est fructueux, il s'agit d'une collaboration qui tient compte des styles musicaux et des techniques vocales propres à l'espace de recherche qui est la Méditérranée dans l'objectif de trouver la combinaison juste et les duos adéquats. Plusieurs voix s'associent à ce spectacle pour sélection de chansons autour du thème du voyage, de l'exil, de l'éloignement et de l'errance...

Skander Guetari a tenu également à exprimer sa tristesse suite à la disparition prématurée de Yasser Jeradi qui faisait partie intégrante du spectacle et dont l'âme sera présente tout au long du concert. Il a, par la même occasion, souligné l'importance de l'indéfectible soutien à la résistance palestinienne, en assumant son rôle d'artiste citoyen et engagé. À travers ce spectacle, des fonds seront versés au profit d'une association palestinienne de secours médicaux.

La première de Mare Mostrum sera donnée à Paris le 22 septembre, de prochaines dates suivront.