Tunisie: Ligue des champions - 2e tour préliminaire - USM-MCA (1-0) - Bon à prendre

L'USM a bien géré cette première manche.

En présence d'un public assez nombreux côté MCA surtout, les Algériens ont donné l'impression de dominer ce match au premier quart d'heure. Le trac des Monastiriens les a contraints à céder beaucoup d'espace. Il y avait tant de frayeurs dans la défense du représentant tunisien. Une tête piquée à la 11' passe juste à côté du poteau gauche de Slimane et une possession à couper le souffle.

La concrétisation n'était pas au rendez-vous et l'USM a su laisser passer l'orage et marquer par Fourat Soltani qui, à la 22', a tiré mais son tir a été dévié par le défenseur algérien Ghezala. Un but qui a eu le mérite de freiner les ardeurs du MCA et de donner beaucoup de confiance à l'USM. Ce but a permis à l'USM d'avancer et de réduire les espaces pour bloquer les manoeuvres de Benkhamassa et Hlaimia. C'était bien réussi avec une cage protégée jusqu'à la mi-temps. Heureusement que Slimane (33') a pu effacer un but tout fait devant Naiji.

Solidité de l'USM

La deuxième mi-temps a confirmé l'impression qu'on a eue de cette USM : une équipe qui sait défendre et empêcher l'adversaire de jouer à l'aise. Le MCA aura tout tenté en changeant 5 joueurs, mais le gardien Ahmed Slimane, héroïque, et aussi Orkuma et toute la défense ont bien résisté. A l'image de cette dangereuse action à la dernière minute du temps additionnel où Ghezala a buté deux fois de suite sur Ahmed Slimane.

Ce but acquis est bon à prendre avant le match retour. L'USM n'a pas eu de problèmes à jouer d'égal à égal avec un MCA un peu prétentieux et incapable de trouver la faille. Si ce n'étaient quelques moments de faiblesse, l'USM aurait pu faire mieux. Le retour sera passionnant et surtout dur pour notre représentant dans l'ambiance terrible du public algérois.

USMSlimane, Ghorbal, Soltani, Miladi, Zigue, Hadj Ali (Azzouz), Orkuma, Jebali (Chikhaoui), Harzi ( Bouatai), Mastouri (Hadj Khelifa), Jaffali (Tray)