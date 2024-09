Madagascar: IMVAVET - L'ancien Directeur incarcéré

Le Bureau Indépendant Anti-Corruption (BIANCO) a reçu une doléance concernant des allégations de détournements commis par l'ancien Directeur de l'Institut Malgache des Vaccins Vétérinaires (IMVAVET).

À la suite d'une mission de contrôle a posteriori sur la gestion budgétaire de l'IMVAVET pour les années 2017 et 2018, la Direction Générale du Contrôle Financier (DGCF) a relevé des détournements dans le remboursement des frais médicaux, l'entretien des véhicules, les prestations intellectuelles, ainsi que les marchés à commande liés à la fourniture et à la livraison de provende et de lait naturel pour la ferme.

Six personnes ont été impliquées dans cette affaire et ont été présentées devant le parquet du Pôle Anti-Corruption le 11 septembre 2024 pour détournement, favoritisme et conflit d'intérêts. À l'issue du déferrement, l'ancien directeur a été placé sous mandat de dépôt, tandis que les autres ont obtenu une liberté provisoire dans l'attente de leur procès.