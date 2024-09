Madagascar: Assainissement du centre-ville - Les marchands informels d'Analakely traînent des pieds

Réorganisation et redéploiement des marchands, libération des zones sous les arcades, restitution des espaces publics à leurs fonctionnalités originelles... De nouvelles consignes sont données aux marchands du centre-ville aux fins d'assainissement et de réaménagement des lieux.

Les marchands informels d'Analakely, habitués des zones sous les arcades de l'avenue de l'Indépendance, mais également ceux des trottoirs et des chaussées ainsi que des parkings d'Analakely, sont sommés de rejoindre les emplacements qui leur ont été indiqués, à savoir le marché d'Anosikely. Quant aux marchands et autres entités désirant tenir des manifestations commerciales ou culturelles sur l'espace public le long de l'Avenue de l'Indépendance, ils sont tenus de s'adresser aux responsables municipaux en charge de tels événements. Ces consignes émises dernièrement par la commune urbaine d'Antananarivo (CUA) entrent dans le cadre d'une démarche d'assainissement et de réaménagement du centre-ville face au désordre permanent et aux défaillances diverses en matière de propreté et d'hygiène dans ces lieux.

Cependant, force est de constater que nombre de marchands informels ne semblent pas s'empresser d'investir les nouveaux emplacements qui leur ont été attribués, affirmant que les emplacements en question sont des zones de faible fréquentation par rapport à Analakely, et leurs chiffres d'affaires risquent d'en pâtir. « A Analakely, les passants sont nombreux à passer devant nos marchandises et sont des clients potentiels pour nous, mais à Anosikely, ce ne sera absolument pas le cas. Nous risquons de ne rien vendre là-bas », se plaignent les marchands d'articles d'installations électriques et de petits électroménagers, installés habituellement sous les arcades d'Analakely. Ils entendent y rester aussi longtemps que possible car Anosikely n'est pas envisageable pour eux, même si quelques-uns d'entre eux ont déjà fait la démarche d'acquisition d'un emplacement à Anosikely. « Nous avons des amis qui ont déjà déménagé vers Anosikely, leurs recettes ont diminué de 90% du jour au lendemain. C'est ce qui nous y attend aussi ! », défendent-ils.

Cette démarche d'assainissement d'Analakely n'est pas une première au sein de la CUA. Les équipes qui se sont succédé à la CUA depuis des décennies ont mis en place des programmes, stratégies et mesures pour faire en sorte qu'Analakely retrouve enfin l'ordre, la propreté et la fluidité de la circulation. Aucune n'a encore réussi le défi d'atteindre cet objectif et à le maintenir. Le volet des marchands de rues est l'un des plus grands obstacles auquel se heurtent les équipes municipales.