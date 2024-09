Togo: L'A.D.E.D fait don de kits scolaires aux élèves de l'EPP Abobo Kpoguédé

Les élèves de l'EPP Abobo Kpoguédé sont aux anges. Pour cause, ils ont reçu, à quelques jours de la rentrée effective, la visite des anges de l'Association A.D.E.D (Amis des Enfants Démunis).

Ces derniers avec à leur tête la marraine de l'association, Mme Vicky A. GUIDIGLO, épouse Djinadou, et le président, Norbert Komlanvi GUIDIGLO, sont allés sacrifiés à ce qui depuis plusieurs années déjà est devenu une tradition, à savoir le don de fournitures scolaires eux jeunes élèves de la préfecture de Zio.

Pour cette édition de cette opération, il est à noter que la délégation de l'A.D.E.D n'a pas seulement pris sur elle d'offrir seulement des kits scolaires. Aussi, a-t-elle offert des sandalettes et organisé un jeu sanctionné par des gains en faveur des enfants de la localité.

Pour sa première, la marraine qui réside aux Etats-Unis et qui pour l'occasion, a fait de déplacement sur le Togo, n'a pas caché sa joie. « Nous sommes venus assister les enfants dont les parents n'ont pas une situation aisée, pour pouvoir payer des fournitures à leurs enfants. Nous avons pu dans la limite de nos moyens, payer certains outils essentiels aux enfants pour un bon démarrage de l'année scolaire.

On peut y retrouver dans les kits que nous leur avons offerts, sac d'écoliers cahiers, stylos, crayons, gommes, taille crayon, couverture, ensemble géométrie... », a-t-elle confié à notre reporter. Et de poursuivre, « nous avons démarré cette assistance, il y a de cela 5 ans, c'est ma première fois d'être effectivement présent. Il faut dire que c'est une grande joie pour moi de prendre part ». Aussi, a reconnu Mme GUIDIGLO, qu' « à voir ces enfants, il faut noter qu'ils ont besoin d'assistance, mais on ne peut pas faire au-delà de ce que nous avons ».

Pour impacter encore plus de monde dans cette localité de la préfecture de Zio, et précisément de la Commune de Zio 1, elle a profité pour lancer « donc un appel à tous ceux qui peuvent nous venir en aide pour assister encore plus un grand nombre. En attendant, nous remercions toutes les bonnes volontés qui ont contribué à la réalisation de cette opération et tendons la main à d'autres pour les prochaines actions ».

En tout cas, reconnaissants ont été les élèves bénéficiaires et leurs parents. Ainsi, Prudence Dédé Agbodjan, élève en classe de CM2, a indiqué être très contente du geste de l'A.D.E.D. « Je suis très content. Je ne saurais oublier ce geste. Je n'ai jamais fait l'objet d'une telle attention. Que ceux qui n'ont pas été pris en compte, espèrent leur tour viendra également », a-t-elle dit.

C'est une joie qui est également partagée par le corps enseignant. « On est comblé. Ces genres de choses n'arrivent pas ici d'habitude. Nous sommes dans un coin reculé, les parents n'ont pas tellement de moyens. Ainsi à la rentrée, vous verrez des enfants arriver les mains vides, certains sans même les sous pour le petit déjeuner.

Avec ce don, à la rentrée, les difficultés seront moindres », révélé, Agbodja Amévi Paulin, Directeur EPP Abobo Kpoguédé. Il n'a pas manqué de peindre le tableau sombre qu'ils vivent au cours de l'année scolaire. « Au moment où les pluies vont commencer par tomber, vous allez voir que les enfants vont tomber régulièrement malades.

Parfois c'est la direction qui se charge de les amener à l'hôpital. Actuellement nous avons au centre de santé, une dette de 26 000 F cfa qu'on n'a pas encore payé. Mais à la rentrée prochaine maintenant, ça va commencer encore ». Ceci, avant de prier pour que pour les prochaines fois qu'il y ait plus de moyens et que cette opération couvre tous les enfants de l'EPP Abobo Kpoguédé.

Pour finir, des conseils utiles ont été prodigués aux élèves et fait la promesse de leur soutien au corps enseignant, pour que l'année scolaire soit couronnée de succès.

L'EPP Abobo Kpoguédé est créée le 06 Janvier 1975. Et selon les chiffres de l'année scolaire écoulée, elle comptait six classes pour 314 élèves.