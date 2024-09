Madagascar: FIA 2024 - Mention spéciale à l'agriculture biologique

Les potentialités agro biologiques de Madagascar sont énormes et encore peu exploitées. Cependant, des efforts sont menés pour les promouvoir.

La Foire Internationale de l'Agriculture, qui se tient actuellement dans la zone Forello Tanjombato, offre une occasion unique de découvrir la diversité des produits biologiques locaux et de rencontrer des producteurs passionnés, engagés pour un avenir plus sain, accessible et durable.

Que ce soit pour le grand public, les exportateurs en devenir ou ceux déjà en activité, cet événement, à travers le salon Biolojika, permet de renforcer les capacités nécessaires pour répondre aux exigences des marchés locaux et internationaux. Le SYMABIO (Syndicat Malgache de l'Agriculture Biologique), sponsor officiel de l'événement, entend mener cette mission à bien.

Place

Selon de nombreux observateurs, l'agriculture biologique a encore un long chemin à parcourir à Madagascar. La tenue du salon Biolojika, en parallèle avec la FIA, devrait redynamiser les relations d'affaires entre les opérateurs oeuvrant dans le marché du bio, aussi bien au niveau national qu'international. Les consommateurs malgaches seront informés sur les produits nationaux issus du bio, de l'agroécologie et du naturel.

Ce salon vise également à favoriser le développement de l'agriculture biologique à travers une meilleure connaissance du cadre politique et réglementaire, des outils et des acteurs de soutien au secteur. Il est à noter que, bien que le secteur soit encore qualifié de « petit », il affiche un chiffre d'affaires annuel supérieur à 190 millions USD. Selon le SYMABIO, ce chiffre représenterait plus de 10 % des exportations agricoles malgaches, estimées à 1,2 milliard USD en 2020.