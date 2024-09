Egypte: Le Président Al-Sissi reçoit le Ministre de l'Intérieur et le Ministre d'État saoudiens

Aujourd'hui, le Président Abdel Fattah Al-Sissi a reçu l'Émir Abdulaziz bin Saoud bin Naif bin Abdulaziz Al-Saoud, Ministre saoudien de l'Intérieur, et le Dr. Issam bin Saeed, Ministre d'État et membre du Conseil des ministres saoudien, en présence du général de division Mahmoud Tawfik, Ministre de l'Intérieur, et de l'ambassadeur Saleh bin Eid Al-Husseini, ambassadeur d'Arabie saoudite au Caire.

Le porte-parole officiel de la présidence de la République a déclaré que le Ministre saoudien de l'Intérieur a transmis au Président les salutations du Serviteur des deux saintes mosquées, le Roi Salman bin Abdulaziz, et de l'Émir Mohammed bin Salman, prince héritier et Premier ministre d'Arabie saoudite.

De sa part, le Président a exprimé sa gratitude à ses deux frères, le Roi d'Arabie Saoudite et le Prince héritier, soulignant la profondeur des relations fraternelles et historiques qui unissent les deux pays et peuples frères, ainsi que le rôle central des deux pays comme pilier fondamental de la stabilité dans la région, surtout à la lumière des défis graves et croissants qui nécessitent une coopération continue et intensifiée entre les deux pays.

Dans ce contexte, la réunion a été l'occasion de confirmer l'importance de la coopération conjointe et de la coordination intensive entre l'Égypte et l'Arabie Saoudite, face aux défis de sécurité communs et aux risques créés par les circonstances de la région, en particulier dans le domaine de la lutte contre les terroristes et les extrémistes, ainsi que la criminalité transnationale organisée.

Outre l'escalade de la cybercriminalité, qui représente un défi majeur, nécessitant des efforts intégrés pour réduire ces risques, qui ont commencé à prendre des formes nouvelles et changeantes, ce qui nécessite un développement continu et une formation conjointe pour suivre le rythme de ces changements et pour renforcer les efforts pour maintenir la sécurité et la stabilité.