Cote d'Ivoire: Hommage du district des Montagnes au Chef de l'Etat - Forte mobilisation, difficile de se loger à Guiglo et Duékoué

Comme annoncé, la journée d'hommage des populations du district autonome des Montagnes au Président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, est prévue pour ce samedi 14 septembre 2024.

Nous sommes à la veille de cet important évènement. Constat ce vendredi 13 septembre 2024, des fils de véhicules ou des cortèges (Cars, personnels, bus) venant d'Abidjan ou d'autres villes du pays. Certains prennent la direction de Guiglo, Bloléquin. Quand d'autres vont vers Duékoué la ville carrefour pour y passer la nuit, le temps qu'il fasse jour pour la « grand-messe » du samedi 14 septembre.

Malheureusement, ces personnes qui déferlent dans ces villes, peinent à se trouver un logement (chambre d'hôtel). A Duékoué, même les hôtels de passe affichent complet. Difficile de trouver une chambre, malgré que les prix soient revus à la hausse.

« Nous sommes là depuis cet après-midi. Précisément à 13 heures. Et depuis, nous ne faisons que tourner dans la ville, difficile de trouver des chambres d'hôtel. Nous sommes au 6e hôtel que nous visitons à la recherche de chambre. N'ayant plus le choix, si nous arrivons à avoir au moins 2 chambres, nous allons nous débrouiller à cinq. Mais pas possible d'avoir une chambre. Partout où nous passons, l'on nous dit que tout est pris », a fait savoir Amani Ignace, cadre de la région du centre, venu participer à cette cérémonie.

C'est donc tout étreint mais pas découragé que ses amis et lui ont décidé d'aller tenter leur chance à Bangolo, une ville située à une trentaine de kilomètres de Duékoué. Après avoir déjà essayé de se loger à Guiglo.

Comme Amani Ignace et ses amis, plusieurs groupes et personnes rencontrés dans les villes de Duékoué et Guiglo ont le même problème. Se loger.

Une occasion saisie par un jeune cadre rencontré dans une résidence hôtel qui a déploré cet état de fait. Selon lui, les cadres de la région n'investissent pas dans le tourisme. Ils préfèrent investir dans les plantations de cacao et d'hévéa.

Pourtant, dit-il, les villes de l'ouest ont besoin de grands hôtels digne de ce nom, car ces villes accueillent de plus en plus des touristes, outre les grandes cérémonies qui s'y tiennent de temps à autre.