Ile Maurice: 1 242 cas de gastro-entérite rapportés en six jours

En six jours au cours de la semaine dernière, soit du 2 au 8 septembre, 1 242 cas de gastro-entérite ont été rapportés dans les cinq hôpitaux régionaux du pays. La semaine précédente, 941 cas avaient été rapportés, a fait savoir le ministère de la Santé.

Les principaux symptômes de la gastro-entérite sont : diarrhée, douleurs abdominales, nausées et vomissements, parfois accompagnés de fièvre. Les enfants, les femmes enceintes, les personnes âgées et les personnes dont l'immunité est affaiblie par des maladies chroniques, telles que le diabète et l'hypertension, sont particulièrement à risque.

Une habitante de Flacq relate : «Dans la nuit du dimanche 1er septembre, j'ai commencé à vomir et j'ai ressenti de fortes douleurs abdo minales. Le lendemain matin, j'ai commencé à souffrir de diarrhées toutes les quelques minutes et de fièvre. Il a fallu beaucoup de temps pour que la diarrhée cède, même en prenant des médicaments, après que je me sois rendue à l'hôpital pour consul ter un médecin. Par la suite, j'ai subi une déshydratation et j'ai dû boire constamment des solutions de réhydratation orale. J'ai été contrainte de prendre des congés maladie pendant une semaine entière. Mes parents ont également souffert de gastro-entérite pendant quelques jours.»

La région de l'Est a été la plus touchée par la gastro-entérite. Un médecin travaillant dans cette région indique que pour la semaine dernière, «on a traité près de 200 cas de gastro entérite en une journée, et les patients sont venus principalement des régions de Flacq, Saint-Julien, Brisée-Verdière, Grande-Retraite et Laventure.»

Selon une source officielle du ministère de la Santé, ces cas seraient liés à une faible contamination de l'eau. Conformément au protocole, «lorsque nous avons constaté que dans une certaine région le nombre de cas était relativement plus élevé, nous l'avons rapporté et les inspecteurs de la Health Engineering Unit du ministère, qui effectuent des analyses sur la qualité de l'eau tout au long de l'année, ont prélevé des échantillons. Le problème était lié à l'eau. Il y avait une légère contamination et des mesures correctives ont été prises tout de suite. L'eau distribuée dans toutes les régions est désormais potable et propre à la consommation. Nous avions également conseillé à la population de prendre des mesures de précaution, telles que faire bouillir l'eau, et comme les gens ont été attentifs, les cas ont commencé à diminuer. Nous prévoyons une baisse significative des cas de gastro-entérite», explique notre interlocuteur.

La Central Water Authority (CWA), que nous avons contactée pour en savoir plus, a, pour sa part, réfuté toute information liant les cas de gastro-entérite à une potentielle contamination de l'eau et a affirmé n'être en possession d'aucun renseignement de ce type de la part du ministère de la Santé.

Par ailleurs, la déshydratation reste un effet principal de la gastro-entérite et il est conseillé au public de prendre des précau tions et de ne pas banaliser les symptômes. Le Dr Fazil Khodabocus, médecin dans le public, souligne qu'il est primordial de faire bouillir l'eau avant de la consommer, de consommer des repas fraîchement préparés, de laver les fruits et les légumes de manière appropriée, et de s'assurer que les aliments ne sont pas contaminés. Il est également impor tant de s'hydrater. Si des symptômes sont ressentis, il est recommandé de boire des solu tions de réhydratation orale et de consulter le service de santé le plus proche pour recevoir des soins médicaux appropriés.

En raison du changement de saison, les températures atteignant un niveau plus élevé le jour et diminuant la nuit, les aliments à risque restent la viande, les fruits de mer et les oeufs, car les bactéries peuvent y trouver les conditions idéales pour se développer. Des précautions telles que bien faire cuire les aliments avant de les consommer, de ne pas laisser les produits à l'extérieur à des températures élevées pendant longtemps et de faire preuve de prudence lors de la consommation de fast food ou de produits tels que la mayonnaise restent essentielles.

Attention à la grippe et aux infections respiratoires

Les cas de grippe et d'infections respiratoires sont également en hausse. Du 2 au 8 septembre, 4 769 cas ont été rapportés, contre 4 262 la semaine précédente. Ces pathologies sont fréquentes en raison du changement de saison, entre froid et humidité. Les cas de Covid-19 sont également fréquents, bien que peu graves, mais les personnes telles que les enfants, les personnes âgées et celles souffrant de comorbidités sont à risque de développer des complications. Si la guérison peut intervenir en quatre à cinq jours, les complications telles que la bronchite peuvent nécessiter une hospitalisation.

Il est conseillé au public de faire preuve de prudence, et de consommer des aliments qui renforcent l'immunité et la santé, de s'hydrater et d'avoir un sommeil adéquat. Le port du masque est recommandé dans les espaces insuffisamment aérés. Les personnes souffrantes doivent consulter un médecin et rester à la maison car la maladie est facilement transmissible. Le ministère de la Santé rappelle que les vaccins contre la grippe sont disponibles. La population peut se faire vacciner entre 9 et 15 heures les jours de semaine, et entre 9 et 11 heures le samedi.