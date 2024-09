Maroc: M. Miraoui plaide pour le renforcement des capacités des jeunes pour faire face aux défis futurs

Meknès — Le ministre de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l'Innovation, Abdellatif Miraoui a plaidé pour la capacitation de la jeunesse pour faire face aux défis qui se posent notamment en matière d'intelligence artificielle (IA) et de digitalisation.

"Le plus important pour notre jeunesse est d'avoir la capacité de faire face aux contraintes qui sont en train de se développer", a souligné M. Miraoui, dans une déclaration à la MAP, en marge de sa visite, vendredi à l'université Moulay Ismail (UMI) de Meknès, à l'occasion de la rentrée universitaire 2024-2025.

Le ministre, qui a évoqué dans ce cadre les défis que pose l'Intelligence artificielle, a expliqué que le digital, également, "fait partie aujourd'hui des challenges à relever pour tout le monde".

"Les codes 212 que nous avons mis en place dans toutes les facultés et universités, permettront à nos jeunes de pouvoir avoir une formation hybride et dense dans leurs spécialités et en même temps une formation parallèle pour décrocher des certificats dans le digital", a fait savoir M. Miraoui.

"Tous ça, c'est l'université en mouvement dans le cadre de déploiement du pacte ESRI 2030, le Plan d'accélération de la transformation de l'université marocaine", a souligné le responsable gouvernemental, qui a ajouté que ces initiatives sont en train de "transformer notre paysage universitaire pour faire encore plus d'émancipation pour notre jeunesse".

Par ailleurs, le ministre a mis l'accent sur l'importance des activités para-universitaires (dessin, peinture, théâtre, sport ....) dans la capacitation des étudiants.

"Le standard international nous impose d'aider les étudiants à faire des activités para-universitaires parce qu'il y a des compétences que nous nous savons pas adresser dans des amphithéâtres ou une classe", a expliqué M. Miraoui, se félicitant des efforts déployés dans ce cadre au niveau des facultés des lettres, de droit et de l'ENCG de Meknès.

A l'occasion de sa visite à l'UMI, qui s'inscrit dans le cadre de la vision du ministère pour la consolidation de la transition digitale, le ministre a pris connaissance des différents projets et initiatives lancés par l'UMI, notamment la plateforme intégrée de communication "MyMoroccanUniv" qui vise à faciliter l'accès des étudiants aux différents espaces ouverts par l'université, ainsi que celles relatives à l'apprentissage des langues "Rosetta Stone" et à l'apprentissage à distance "Moodle", et à l'accès des étudiants à l'Assurance Maladie Obligatoire (AMO).

Au niveau des facultés des Lettres et des sciences humaines et de droit de Meknès, le ministre a procédé à l'inauguration des centres "Code 212", des structures qui permettront aux étudiants de s'ouvrir sur les domaines de la programmation et du codage.

Les centres "Code 212" sont des espaces hybrides et pluridisciplinaires permettant aux étudiants d'acquérir une double compétence, à même de s'aligner sur les évolutions du marché du travail, notamment dans les domaines du codage, de la programmation, des mégadonnées, ou encore de la robotique, de l'Internet des objets et de l'intelligence artificielle.

Dans ce cadre, le ministre s'est félicité de la digitalisation de tout le processus d'inscription pour permettre aux nouveaux étudiants d'avoir leurs codes d'accès à l'ensemble des plateformes mises à leur disposition.

"Nous mettons aussi en place, pour la première fois, pour les établissements à accès régulier, comme ce qu'on a fait l'année dernière pour ceux à accès ouvert, des formations Power Skills, en particulier les modules d'activités para universitaires mais aussi les activités de langue", a-t-il dit, mettant l'accent sur l'importance de l'application "MyMoroccanUniv" en ce sens qu'elle permettra la digitalisation de la relation Université/Etudiant.