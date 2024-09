Angola: Publication du Règlement de fonctionnement des chaînes de communication de l'AN

Luanda — Le règlement qui établit l'organisation et le fonctionnement de la chaîne parlementaire de Radio, Télévision, du Portail, de la Revue "O Parlement" et la présence institutionnelle de la "Casa das Leis" sur les réseaux sociaux, a été publié dans le journal officiel, 1ère série - numéro 174, du 10 septembre.

La création de ces moyens tient compte de la nécessité d'améliorer les mécanismes de communication institutionnelle qui contribuent à une meilleure connaissance de l'activité parlementaire et à une meilleure perception du rôle du Parlement dans ses fonctions traditionnelles.

Les chaînes audiovisuelles transmettront des informations sur les activités de l'Assemblée Nationale (AN) via des émissions de radio et de télévision.

Quant au site Internet, les Angolais disposeront d'informations parlementaires sous forme électronique, notamment des textes, des images et des contenus audiovisuels enregistrés ou transmis en temps réel. Entre-temps, la Revue « Parlamento », une publication de presse, sera publiée périodiquement par l'Assemblée Nationale (AN).

L'AN disposera également d'espaces virtuels d'interaction individuelle et collective, utilisés par la communauté parlementaire, pour envoyer des messages et partager des contenus écrits et des images audiovisuelles, entre autres.

Le règlement a été vu et approuvé par l'hémicycle en août de cette année. Récemment, le secrétaire général de l'AN, Pedro Agostinho de Neri, avait informé que les chaînes pourraient s'ouvrir en octobre et permettront la transmission des séances plénières du Parlement, en attendant toutefois l'approbation du Bureau de l'Assemblée nationale pour définir la ligne éditoriale.