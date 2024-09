Togo: Des avancées notables dans la lutte contre le diabète au pays, mais des défis restent à relever

Le diabète affecte entre 6 et 7 % de la population togolaise (8 millions d'habitants), mais ces chiffres sont bien en deçà de la réalité.

De nombreuses personnes ne sont pas encore conscientes qu'elles souffrent de cette maladie chronique, ce qui rend difficile une évaluation précise de l'ampleur du problème dans le pays.

Pour répondre à cette situation, la World Diabetes Foundation a financé, depuis 2020, un projet ambitieux intitulé "Lutter contre le diabète et ses complications au Togo."

L'objectif principal était d'améliorer la prise en charge des patients diabétiques, notamment ceux souffrant de complications graves telles que la rétinopathie diabétique et le pied diabétique.

Un bilan a été présenté en fin de semaine mettant en lumière les efforts réalisés pour renforcer les capacités locales et améliorer les soins.

Le projet a couvert plus de 30 districts sanitaires dans quatre régions: les Savanes, Kara, Centrale et Plateaux.

Ces régions ont bénéficié d'actions de sensibilisation et de formation, ainsi que de la mise à niveau des structures de santé locales.

Les efforts ont permis de former des médecins ophtalmologistes et environ 1000 personnels de santé sur la prise en charge du pied diabétique et de la rétinopathie diabétique.

Grâce à ce projet, la qualité de la prise en charge a été sensiblement améliorée dans les régions concernées.

La sensibilisation a également été intensifiée, avec un accent mis sur la prévention et l'importance du dépistage précoce. Ces actions ont permis de renforcer la connaissance des risques associés au diabète et d'encourager les populations à adopter des habitudes de vie plus saines.

Bien que les résultats obtenus soient encourageants, la lutte contre le diabète est loin d'être terminée.

Le nombre de cas non diagnostiqués reste élevé, et les efforts de sensibilisation doivent se poursuivre pour inciter davantage de personnes à se faire dépister et à adopter des comportements plus sains.

La continuation de ces efforts est essentielle pour améliorer la prise en charge des diabétiques et pour diminuer l'incidence de cette maladie chronique au Togo.