Algérie: Célébration, dimanche, de la Journée nationale de l'imam

ALGER — L'Algérie célèbre, dimanche, la Journée nationale de l'imam (15 septembre) sous le slogan "L'imam : de la guerre de libération à l'édification", dans une ambiance particulière car intervenant, cette année, à la veille du Mawlid Ennabaoui Echarif.

Outre leur rôle dans la lutte contre toutes les formes d'extrémisme et de radicalisation, les imams algériens contribuent aussi à la moralisation de la vie sociale et à la diffusion des valeurs de bienveillance, d'entraide et de solidarité à travers les chaires des mosquées, les écoles coraniques et les campagnes de sensibilisation.

Compte tenu de l'importance de l'imam au sein de la société, les hautes autorités du pays accordent un intérêt particulier à cette catégorie, comme en témoigne l'approbation du régime indemnitaire de l'imam, décidée en février dernier lors d'une réunion du Conseil des ministres présidée par le président de la République.

Un intérêt que reflète également la promulgation du décret exécutif 24-130 du 9 avril 2024 modifiant et complétant le décret exécutif 08-411 du 24 décembre 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l'administration chargée des affaires religieuses et des wakfs.

Ce texte fixe les modalités de promotion des fonctionnaires appartenant aux grades d'imam excellent et de premier imam prêcheur et consacre un chapitre entier au corps des imams excellents (missions, conditions de recrutement et modalités de promotion), lesquels sont chargés de contribuer à la promotion des prêches de chaire, à la préservation de l'unité nationale et des constantes de la société et à la prévention contre les fléaux sociaux.

Le statut particulier précise, en outre, les conditions de recrutement et de promotion au grade l'imam excellent et les dispositions d'intégration dans le même grade, tout en fixant les conditions de recrutement et de promotion dans les cinq (5) grades que comprend le corps des imams, à savoir imam mouderrès, imam prédicateur, imam professeur, imam prêcheur et premier imam prêcheur.