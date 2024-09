Congo-Brazzaville: Entrepreneuriat agricole - « Pona ekolo » lance la campagne de formalisation de 1000 coopératives

Le coordonnateur général de la dynamique « Pona ekolo ; Samu na bwala », Digne Elvis Tsalissan Okombi, a lancé, le 14 septembre à Brazzaville, la campagne de formalisation de 1000 coopératives agricoles, dans les départements de la Bouenza, du Niari, de la Lékoumou, du Pool, des Plateaux et de la Cuvette.

La campagne s'inscrit dans le cadre du dialogue intergénérationnel décentralisé que la dynamique « Po na ekolo » a lancé dernièrement. L'objectif de ce dialogue étant de mobiliser les partenaires techniques et financiers au profit d'une catégorie des jeunes qui rêvent d'un avenir dans l'entrepreneuriat. « En donnant le caractère décentralisé à ce dialogue, notre ambition depuis le départ était de ne pas s'arrêter dans les salons feutrés de Brazzaville, mais de profiter du dispositif politico-administratif de notre pays. La campagne de formalisation que nous lançons ce jour consiste à favoriser dans un premier temps 1000 coopératives agricoles », a déclaré Digne Elvis Tsalissan Okombi, félicitant les autorités politico-administratives ayant accepté d'accompagner les jeunes congolais dans un processus d'incubation.

Le coordonnateur général de « Pona ekolo » a rappelé que formaliser les coopératives est un acte majeur des jeunes qui consiste à leur donner la possibilité de rentrer en contact avec un monde d'opportunités infini. C'est aussi, selon lui, donner la possibilité aux jeunes de profiter des financements et opportunités existants ; un premier pas vers la création d'un nouveau statut, celui des entrepreneurs agricoles.

« Cette campagne que nous lançons aujourd'hui consistera à financer 1000 coopératives dans six départements à vocation agricole, à savoir la Bouenza, le Niari, la Lékoumou, le Pool, les Plateaux et la Cuvette. Je voudrais remercier les partenaires techniques et financiers qui acceptent de plus en plus, dans le cadre de leur responsabilité sociétale, d'accompagner les jeunes capables d'exprimer leur talent pour devenir ainsi des autos-entrepreneurs, et par conséquent matérialiser la réduction du taux de chômage juvénile dans notre pays », s'est-il réjoui.

Remerciant les partenaires qui vont signer bientôt des contrats d'exclusivité aux jeunes congolais, il a rappelé aux bénéficiaires issus des six départements expérimentaux que le processus de formalisation est gratuit. « Ce processus de formalisation sera pris en charge par des partenaires privés qui croient, comme nous, que l'agriculture est capable d'apporter de la valeur ajoutée à notre économie dans son besoin de diversification. Et l'agriculture est une source de création de richesse et la terre ne ment pas », a conclu Digne Elvis Tsalissan Okombi.