Congo-Brazzaville: Vie des partis - Le PCT se prépare pour les échéances à venir

Le secrétaire général du Parti congolais du travail (PCT), Pierre Moussa, au cours de la 12e réunion du bureau politique tenue le 14 septembre à Brazzaville, a insisté sur les préparatifs du 6e congrès ordinaire du parti et l'élection présidentielle de 2026.

Rappelant le contexte socioéconomique dans lequel s'est tenue la réunion, la troisième de l'année, Pierre Moussa a indiqué que le 6e congrès ordinaire et l'élection présidentielle de 2026 sont deux rendez-vous politiques d'importance majeure qu'il faut absolument tenir avec succès. Car, ils sont déterminants pour l'avenir aussi bien du parti que du peuple congolais.

« Les vents contraires, qui ne cessent de souffler, doivent renforcer le parti dans sa détermination à relever les défis et vaincre les obstacles. Les échéances prochaines seront un terreau fertile en provocations diverses, en tentatives de nous diviser, en spéculations insensées. Le but ultime étant la fragilisation du parti et de la majorité présidentielle en vue d'isoler et d'affaiblir le président de la République. Les militants et les cadres du PCT ne doivent donc pas se laisser berner par les marchands d'illusions », a martelé le secrétaire général du PCT dans son discours d'orientation.

Selon lui, au moment où le président de la République et le gouvernement s'emploient à reconstruire le tissu économique pour une paix sociale durable, certains acteurs politiques s'agitent dans le but d'affaiblir l'adhésion populaire au programme en cours avec les partenaires au développement. D'où la nécessité pour le PCT de réaffirmer ses valeurs et son engagement en tant que force politique guidée par l'idéal de justice sociale et de progrès pour tous.

« Dès lors, le PCT doit, sans cesse, renforcer son unité, sa cohésion et sa solidarité pour constituer toujours ce bloc solide, cette digue inébranlable, ce bouclier pour la paix, la stabilité et la concorde nationale. Cette unité en béton, cette cohésion sans faille et cette solidarité active, combinées à une discipline intransigeante et une proactivité permanente, seront les armes qui forgeront notre victoire et nous permettront d'avancer sur le chemin du développement de façon irréversible », a rappelé Pierre Moussa.

La 12e réunion du bureau politique du Comité central du PCT a été également une occasion pour les participants de faire le point des activités menées lors de ces quatre derniers mois, surtout par les unions catégorielles, notamment l'Organisation des femmes du Congo et la Force montante congolaise. L'une des particularités de cette rencontre a été la communication du Premier ministre, Anatole Collinet Makosso, qui a présenté la situation macroéconomique, sociale et politique du pays aux membres du bureau politique du PCT.