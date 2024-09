Afrique: Filab 2024 - Le Congo y participera

Le rendez-vous littéraire qui s'organise sous la direction de l'écrivain béninois Komi Ezin et du ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts, accueillera, du 10 au 12 octobre 2024, à Cotonou au Bénin, des écrivains de différents pays d'Afrique parmi lesquels, les écrivains congolais Prince Arnie Matoko et Alphonse Chardin NKala, directeur général des Arts et des Lettres.

La deuxième édition du Festival international du livre et des arts assimilés du Bénin (Filab) a pour pays invité d'honneur le Gabon. Elle se tiendra à la Bibliothèque Bénin excellence à Godomey, sur le thème « La contribution du livre et des arts dans l'économie de l'industrie culturelle ».

Le festival vise à mettre en valeur le patrimoine livresque et artistique du Bénin, tout en offrant une plateforme aux auteurs, artistes, éditeurs et autres acteurs du monde de l'art et de la culture. Durant trois jours, les hommes de lettres et des arts échangeront autour de cette thématique.

Au programme, une série d'activités diversifiées est prévue telle que des conférences-débats, des expositions et ventes, des ateliers d'écriture, des séances de dédicaces, des échanges professionnels, le concours littéraire et de langues nationales du Bénin, les projections cinématographiques et cinéma en livre, des visites touristiques.

Outre le livre, le Filab réunira également d'autres formes artistiques, notamment la musique, le théâtre, la danse et les arts plastiques. Ouvert au grand public, ce festival est le carrefour de la diversité littéraire et artistique, avec des participants venus de divers horizons pour célébrer la richesse du patrimoine culturel béninois et mondial. Le Filab est considéré comme l'un des événements littéraires et artistiques majeurs de 2024.

« Le Filab est un projet d'appui à l'incitation et de la motivation à la lecture et aux arts. C'est un événement majeur pour célébrer la culture et de positionner le livre et les arts dans l'aire culturelle béninoise et africaine comme entité fondamentale à la croissance économique et au développement de notre société », stipule le bureau exécutif du Filab dans un communiqué

Ce festival est annuel et se déroule sous la tutelle du ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts. Plusieurs pays de la sous-région sont attendus à cette occasion.