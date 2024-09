Congo-Brazzaville: Solidarité - La BPC offre des kits scolaires aux orphelins

Au total, quarante enfants issus de deux orphelinats et des ménages défavorisés de Brazzaville ont reçu des kits scolaires, le 14 septembre, remis par le directeur général de la Banque postale du Congo (BPC), Calixte Médard Tabangoli. Cet élan de solidarité en faveur des enfants vulnérables s'inscrit dans le cadre de la responsabilité sociétale de la BPC, en partenariat avec l'association Synergie de soutien des couches fragiles.

Les enfants bénéficiaires des dons de la BPC sont pour la plupart pensionnaires des orphelinats « Tabita » de Kombé, situé dans le 8e arrondissement Madibou, et « le Bon berger » de Talangaï, dans le sixième arrondissement de la capitale, ainsi que des ménages démunis. Composés de cartables, de cahiers, de stylos et crayons, de gourdes, de tenues ainsi que des vivres, ces kits scolaires ont été répartis selon les classes des bénéficiaires, de la maternelle en terminale.

D'après le directeur général de la BPC, ce don vise à contribuer à l'éducation des jeunes bénéficiaires et constitue une réponse à l'appel de l'association Synergie de soutien des couches fragiles. « Nous sommes là dans la pure tradition de la BPC, qui n'est pas encore très connue. Mais il y a une responsabilité sociétale qui est inscrite dans les gènes de la banque et qui fait qu'aujourd'hui nous sommes extrêmement sensibles à tout ce qui est soutien, appui... S'agissant plus particulièrement des enfants, notre sensibilité est encore plus importante », a déclaré Calixte Médard Tabangoli.

Celui-ci a réitéré l'engagement de son établissement bancaire à accompagner les oeuvres sociales et à se rapprocher davantage de la population congolaise. À cela il faut ajouter que cette institution financière a multiplié des initiatives au cours des dernières années pour accompagner la politique de l'État en matière de protection sociale, de préservation de l'environnement, de l'inclusion financière.

L'association Synergie de soutien des couches fragiles, qui accompagne la BPC dans cette action de solidarité de ce jour, oeuvre depuis 2019 auprès des personnes vulnérables (orphelins et personnes de 3e âge). La présidente de l'association, Princia Francine Servyce, et son équipe parcourent le pays pour tenter de voler au secours des enfants, femmes et personnes âgées en situation de détresse. Des appels à dons sont régulièrement lancés par la synergie à l'endroit des bienfaiteurs, des entreprises de la place comme la BPC.

« Cette journée restera gravée dans l'histoire de la synergie, car elle marque le début de partenariat avec l'institution financière. Votre générosité contribue à redonner du sourire à de nombreuses vies, par la réalisation des activités d'entraide à l'endroit des couches fragiles dont nous avons la charge d'accompagner », a salué Princia Francine Servyce. À ces doux mots de remerciements s'ajoutent ceux des enfants, à l'instar de Manix Ndoungui, qui seront heureux de recevoir d'autres bienfaiteurs.

