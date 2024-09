Liberia: Le Représentant Spécial Leonardo Santos Simão Conclut sa visite au pays

Dans le cadre de son engagement régional continu, le Représentant spécial du Secrétaire général et Chef du Bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel (UNOWAS), Leonardo Santos Simão, a conclu aujourd'hui une visite de deux jours au Libéria.

Au cours de sa visite, le Représentant spécial a été reçu en audience par S.E. M. Joseph Nyuma Boakai, Président de la République du Libéria, en présence de S.E. M. Sara Beysolow Nyanti, ministre des Affaires étrangères et Ministre d'État. Il s'est également entretenu avec S.E.M. Gbeme Horace-Kollie, Ministre du Genre, de l'Enfance et de la Protection sociale, et les anciens Présidents du Libéria, S.E. Ellen Johnson Sirleaf et George Manneh Weah, ainsi que l'Ambassadeur de la CEDEAO au Libéria.

Le Représentant spécial a félicité le peuple libérien pour les efforts inlassables qu'il déploie en vue de renforcer la gouvernance démocratique, l'unité nationale et la paix. Il a encouragé les autorités et toutes les parties prenantes à continuer de respecter leur engagement en faveur d'un dialogue inclusif, de la promotion des droits de l'homme et de l'État de droit, essentiels à une paix et à un développement durables.

Il a salué les progrès accomplis par le Libéria dans la promotion de la jeunesse et de l'égalité des sexes et a encouragé les autorités à inclure davantage de femmes et de groupes de jeunes dans les processus politiques et les efforts de développement.

Le Représentant spécial s'est également entretenu avec des organisations de la société civile, l'équipe de pays des Nations Unies et des membres du corps diplomatique. Il a encouragé les partenaires de développement à continuer d'aider le Libéria à relever les défis par l'appropriation et la société civile à promouvoir la pleine participation des citoyens au processus de développement tout en répondant aux attentes.

Le Représentant spécial du Secrétaire général pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel a réaffirmé l'engagement des Nations Unies à continuer de soutenir le Libéria sur la voie de la cohésion sociale, de la paix et de la prospérité.