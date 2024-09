Congo-Kinshasa: L'opposant Seth Kikuni auditionné et transféré à la cour d'appel de la Gombe

En République démocratique du Congo (RDC), Seth Kikuni a été arrêté par les Services de renseignements il y a plus de dix jours. Depuis, sa famille n'arrivait pas à le localiser et était sans nouvelles, jusqu'à ce vendredi 13 septembre 2024.

En présence de son avocat, Seth Kikuni a été interrogé au parquet général près la cour d'appel de la Gombe, où il a été transféré, dans la soirée du vendredi 13 septembre, indique Me Ramazani Shabani. Joint par RFI, l'avocat demande sa libération et précise que Seth Kikuni a été entendu pour des faits d'« incitation à la désobéissance civile » et de « propagation de faux bruits ».

« Tout d'abord, je l'ai trouvé très faible, aussi bien sur le plan physique que moral. Je n'ai pas pu lui parler longtemps. Je l'ai assisté lors de son interrogatoire. C'est difficile d'imaginer quelqu'un qui a été privé de médicaments, privé de nourriture et privé de sa famille pendant plus de douze jours. C'est quand même inadmissible, c'est difficile de comprendre et de s'imaginer qu'il peut aller bien. », explique Me Shabani.

« On lui reproche la propagation de faux bruits ainsi que l'incitation à la désobéissance civile, faits pour lesquels on l'a séquestré pendant pratiquement plus de douze jours dans les geôles de l'ANR [Agence nationale de renseignement]. Ce soir (vendredi 13 septembre), il a été transféré au parquet général où on l'a auditionné. Nous avons profité pour solliciter la liberté provisoire », conclut-il.