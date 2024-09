Cote d'Ivoire: Communiqué conjoint UJPLA-UNJCI relatif à la disparition au Niger du journaliste ivoirien Serge Mathurin Adou

communiqué de presse

L'Union nationale des Journalistes de Côte d'Ivoire (UNJCI) et l'UJPLA (Union des journalistes de la presse libre africaine ), ont appris avec grande tristesse la nouvelle de la disparition au Niger depuis le 1er septembre 2024 du journaliste ivoirien SERGE MATHURIN ADOU dans des circonstances non encore nettement élucidées.

L'UNJCI et l'UJPLA, étant toutes deux attachées à la défense de la liberté de la presse et à la sécurité des journalistes partout sur le continent, tiennent à exprimer leur vive préoccupation et consternation face à cette situation.

L'UJPLA et l'UNJCI demandent aux autorités nigériennes de bien vouloir leur préciser les conditions dans lesquelles le journaliste ivoirien a été arrêté à Niamey et ce qui lui est exactement reproché.

Enfin, l'UJPLA et l'UNJCI prient le gouvernement et les services compétents de sécurité du Niger, de tout mettre en oeuvre afin que la vie et la sécurité du journaliste soient préservées et qu'il recouvre sa pleine et totale liberté pour exercer librement son métier de journaliste.

Fait à Abidjan

Le Samedi 14 septembre 2024

Pour l'UJPLA

Yao Noël, Président .

+2250707658888

-noelyao2002@yahoo.fr

Pour l'UNJCI

Jean Claude Coulibaly, Président

+2250749595938

-oualamian.jcc@gmail.com