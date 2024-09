Sénégal: Gamou de Tivaouane - nuit de Rédemption spirituelle

La communauté musulmane va célébrer dans la nuit du dimanche 15 au lundi 16 septembre, le « Mawlid » ou l'anniversaire de la nuit de naissance du Prophète Mohamed (PSL).

La cité religieuse de Tivaouane sera l'un des points focaux de cette de cet événement religieux communément appelé Gamou. Après la clôture hier, vendredi de la récitation du dernier des dix chapitres, la cité d'El Hadji Maodo Malick Sy, observe ce samedi une journée de pause. En attendant les fidèles venus de tous les horizons continuent de converger vers la cité pour répondre à l'appel d'El Hadji Maodo Malick Sy (1855-1922). Pour son amour du Prophète (PSL), le Saint homme, grand propagateur de l'Islam et de la Tariqa soufi Tidjane au Sénégal, a institué en 1902 le Gamou. A travers un retentissant appel à ses coreligionnaires, il lançait : «Célébrons la Nuit de l'anniversaire de la naissance du Prophète Mouhamed. Mais à la seule condition que cela ne conduise pas vers des actes blâmables et contraires aux prescriptions de l'islam», avait-t-il appelé. Car, ajoutait-il, dans cette commémoration se trouvait la «baraka» (bénédiction divine). Moments de communion et de grâce, la 123e édition sera organisée autour du thème tiré de l'Hadith prophétique : « J'ai été Envoyé que pour parfaire les nobles valeurs ». Ce qui est une invite à une rédemption et ressourcement spirituel dans un contexte de dégradation des valeurs et de menaces de la vie en société.

La ville de Tivaouane s'est parée de ses plus beaux atours pour la célébration du Mawlidou Naby, communément appelé Gamou qui commémore la nuit de la Naissance du Prophète Mohammed (Paix et Salut sur Lui). Des dizaines de milliers de fidèles affluant des différentes régions du Sénégal et d'autres pays de l'Afrique de l'Ouest et du monde vont converger dans la cité religieuse. Cette commémoration est célébrée dans la nuit du dimanche 15 septembre au lundi 16 septembre dans la pure tradition de la « Hadra » (foyer) de Maodo, dans les nombreuses mosquées et mausolées de la cité religieuse de Tivaouane.

Il faut souligner qu'il y a eu désaccord sur la date naissance du Prophète Mohammad (PSL). Des dates, allant du 1er au 10e jour du Rabi Awal, ont été avancées. Mais, la plupart des doctes de la religion, y compris El hadji Malick Sy, se sont pour la plus accordés pour que la Grande Révélation est intervenue le 12e jour du mois lunaire de Rabi al Awal. Cette date reste la plus fiable. Le Mawlid correspond cette année à la nuit du 15 au 16 septembre. Par respect aux différentes thèses, Mawdo Malick a opté les 10 jours pour en faire des grands moments de communion et de glorification d'Allah et du Prophète Mouhamad (PSL). Il choisit, malgré ces écrits en hommage au Prophète, l'oeuvre de belle facture de Mouhamad Bousiri, un chantre du Prophète de l'Islam (Psl), pour marquer sa considération à l'Annonciateur de la nouvelle destinée humaine.

En perspective à cet événement religieux, les fidèles ont clôturé hier vendredi 13 septembre, les dixièmes séances du « Bourd ». Ce traditionnel rituel institué par El Hadji Malick consiste à déclamer, durant les dix derniers jours précédents les dix chapitres du livre panégyrique « Al Burdah » qu'un savant égyptien nommé Mouhamed Al Busayri avait dédié à la Meilleure des Créatures. La récitation de la « Burda » a été perpétuée depuis plus d'un siècle par les fidèles de la Hadara à Tivaouane et dans d'autres localités décentralisées. Avec au bout, de fortes recommandations des guides de Tivaouane à l'endroit de la Communauté. C'est le cas dans les zawiyas de El hadji Malick Sy et Serigne Babacar Sy.

Après l'observation ce samedi 14 septembre de la journée de pause et de repose, place sera faite au Gamou proprement dit ce dimanche. La célébration aura comme seul but la révision, et la réappropriation par le pèlerin du message universel délivré par Seydina Mohamad à toute l'humanité. Ce sera à travers la méthode prônée par Seydi El Hadj Malick Sy depuis les premières années de son implantation dans la ville de la « septième gare » en 1900.

Rappel de la centralité du message du Prophète Mohamed (PSL) et vivifier sa Sunna

Soucieux de guider ses coreligionnaires vers la voie du Créateur, Seydi El hadj Malick Sy avait en effet instauré cet acte de dévotion pour rappeler la centralité du message du Prophète Mohamed (Psl), vivifier sa Sunna (mode de vie du Messager d'Allah) et surtout accroitre notre amour envers la Meilleure de Créature. El Hadji Malick a d'ailleurs très tôt compris que l'appropriation des valeurs et ses vertus était la source d'inspiration, de toutes les actions de la vie quotidienne du musulman mais aussi de « Baraka » (Bénédiction divine). El Hadji Malik Sy le résumera éloquemment dans un des écrits devenus célèbres. « Il n'y a aucune utilité à clamer son amour au Prophète Mouhamed si cet amour n'est pas matérialisé en action ou un suivi de sa sunna ou tradition ».

Le Saint homme de Tivaouane enjoignait à cet appel une commémoration du Gamou en conformité à la « Souna » mais aussi en s'écartant de tout acte blâmable et contraire aux préceptes de l'islam. Il faut rappeler qu'avant l'officialisation de cette manifestation à Tivaouane en 1902, le Saint homme vivifiait cette nuit du Mawloud dans les localités de Ngambou Thilé dans le Walo, à Saint-Louis et à Ndiarndé.

Le Gamou est donc ce moment par excellence qui permet aux pèlerins de revisiter, le temps d'une nuit, la quintessence du message de l'Envoyé de Dieu, de s'inspirer de son exemple et surtout de l'adapter dans la vie de tous les jours.

Au cours de ses premiers Gamous, avant même son implantation à Tivaouane, le promoteur du Gamou El Hadji Malick Sy récitait l'intégralité du Saint Coran en compagnie de l'un des ses premiers Muqaddams (dignitaires) et compagnons, El Hadj Rawane Ngom de Mpal. Outre la récitation du Saint Coran, des prières sur la Meilleure des Créatures (PSL), Salatou ala Naby (Prières sur le Prophétes), les Ziars (visites pieuses), le pèlerin est appelé à s'imprégner du modèle prophétique à travers les exégèses du « Sira » (Biographie) du Prophète et d'essayer de l'adapter dans sa vie personnelle et sociétale. L'exégèse de l'inimitable oeuvre littéraire, « Khilâssou Zahab fî Sîrati Khayril Arab » (L'Or décanté sur la vie du Meilleur des Arabes et non Arabe) condensé de la vie du Messager d'Allah, la « Mimiyya », « Taycir » ou « Abadah Bourough » entre autres oeuvres littéraires d'El Hadji Malick Sy, vont encore rythmer les nombreuses causeries. Celles-ci vont retentir dans les différentes mosquées d'El Hadji Malick Sy et de Serigne Babacar Sy, au « Takussan » de Seydil Jamil ou aux Champs de course qui sera l'un des points focaux des pèlerins et particulièrement aux Champs de courses, point de ralliement des « Moustarchidine » de Serigne Moustapha Sy.

Pour un retour aux valeurs fondamentales de l'Islam

Le thème du Gamou 2024 est inspirée de l'Hadith du Prophète : « J'ai été Envoyé pour parfaire les nobles valeurs. ». En prélude au Mawloud Serigne Abdoul Hamid Sy Al Amine, président cellule Zawiya Tijannya, a décliné le programme des activités qui seront axés sur cette thématique dans ses dimensions spirituelle, scientifique et culturelle. Ce dans le but d'orienter les célébrations vers une profonde réflexion sur les valeurs morales et éthiques prônées par le Prophète. L'objectif de cette célébration est de réaffirmer les responsabilités collectives pour une éducation aux valeurs incarnées par le Prophète. Mais rappeler l'importance de la répétition comme méthode pédagogique pour éviter la dissolution des principes moraux dans la société. En somme un retour aux valeurs fondamentales de l'Islam. C'est la seule réponse aux dérives constatés dans la société et qui se manifeste par des scènes de violences verbales, physiques, les agressions verbales et physiques, le vol, la médisance, l'indiscipline ou encore les effets néfastes des réseaux sociaux qui continuent de miner la vie en société. En somme toutes ses tares propres la « Jahilia » (temps de l'ignorance) que notre Prophète Bien Aimé (PSL) a bannies. « Ce thème arrive à un moment crucial dans notre société, marquée par des passions dévorantes et un affaiblissement des principes moraux fondamentaux», indique Serigne Abdou Hamid Sy.