Ile Maurice: Diego Garcia - Quatre jours d'audience décisifs pour les demandeurs d'asile sri-lankais

Première audience civile historique sur l'île avec des enjeux humanitaires et diplomatiques... L'audience très attendue concernant les 64 demandeurs d'asile sri-lankais, bloqués depuis plus de deux ans sur l'île de Diego Garcia, se tiendra à partir du lundi 16 septembre devant la Cour suprême du British Indian Ocean Territory (BIOT). Elle se déplacera spécialement sur l'île pour les écouter, en présence d'une délégation composée d'une douzaine d'avocats de cabinets renommés tels que Duncan Lewis Solicitors, Matrix Chambers, Leigh Day Solicitors et Wilsons Chambers. Le juge, le greffier de la Cour et des journalistes de la BBC feront également partie de ce déplacement.

La délégation s'envolera le dimanche 15 septembre, à bord d'un vol charter en provenance des Maldives. Cet événement marque un tournant historique, puisqu'il s'agit de la première audience civile organisée sur l'île de Diego Garcia. Jusqu'à présent, seules des audiences pénales ont eu lieu, notamment pour des affaires impliquant des entrepreneurs américains ayant commis des crimes.

L'audience du BIOT s'étalera sur quatre jours. Le 16 septembre sera consacré à une visite du site, tandis que les témoignages oraux seront entendus le 17. Les plaidoiries et conclusions seront présentées les 18 et 19 septembre, avant que la délégation ne quitte Diego Garcia pour les Maldives le soir du 19 septembre. La délégation sera hébergée par les Américains sur l'île.

L'audience est cruciale pour les demandeurs d'asile, car elle pourrait enfin apporter une solution à leur situation désespérée. Le commissaire du BIOT avait récemment soumis une demande pour que ces réfugiés soient transférés en Angleterre, où ils pourraient défendre leur cause de manière plus efficace. Cette proposition a été relayée par David Lammy, le secrétaire d'État britannique aux Affaires étrangères, du Commonwealth et du Développement, à Yvette Cooper, secrétaire d'État à l'Intérieur. Cependant, aucune décision n'a encore été prise par le gouvernement britannique.

Cette audience fait suite à une décision rendue le 21 août par la Cour d'appel du BIOT, qui a confirmé l'ordonnance de la Cour suprême du BIOT de libérer 47 des 64 demandeurs d'asile. Ceux-ci ont introduit des requêtes en habeas corpus et en révision judiciaire de leur détention, demandant leur libération après plus de 1 000 jours passés sur Diego Garcia. Cette audience initialement prévue en juillet dernier avait été annulée à la dernière minute, après que le gouvernement américain eut menacé de priver de nourriture et d'eau le juge et les avocats des demandeurs d'asile durant leur séjour sur l'île.

Dans son jugement, la Cour d'appel a exprimé de «graves préoccupations» concernant le bien-être des migrants, en particulier des enfants, vivant dans des conditions précaires sur Diego Garcia. Cependant, la Cour n'a pas imposé de solutions immédiates ou de mesures contraignantes pour améliorer leur sort. Ce cas attire une attention internationale croissante en raison des implications juridiques et humanitaires. La situation sur Diego Garcia soulève des questions complexes sur les droits des demandeurs d'asile et les responsabilités des gouvernements britanniques et américains. Cette affaire a également des implications diplomatiques pour Maurice, qui revendique la souveraineté sur l'archipel des Chagos, dont Diego Garcia fait partie. Les avocats des demandeurs d'asile espèrent eux que l'audience de cette semaine permettra enfin de trouver une issue à cette impasse, tout en attirant l'attention sur les violations des droits de l'homme dont leurs clients sont victimes.