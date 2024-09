Ile Maurice: Goethe sans surprise

La logique a été respectée dans l'épreuve phare. Encore plus suite au retrait de Global Glory en raison d'un pépin physique. Goethe a, en effet, brillé. Le clan Ramdin en a profité pour réaliser le triplé.

Le duel Goethe-Global Glory était attendu. Le premier nommé ayant déjà prouvé sa valeur, fort de sept victoires avant celle d'aujourd'hui, alors que le chouchou de Samraj Mahadia aurait pu compter sur son handicap et sa ligne pour renverser le favori. On a tenté de nous servir un duel Goethe- Xavion à la place. La cote a eu cette tendance. Reste que ça été «fit dan badia». On n'a d'ailleurs pas vraiment compris pourquoi certains pouvaient espérer barrer la route à Goethe par le truchement d'un coursier qui était à sa reprise et qui n'a pas eu une préparation parfaite. Xavion n'a pas été dans le coup. Par contre, Your Pace Of Mine aurait pu mieux faire s'il avait opté pour l'intérieur. On ne va pas refaire la course mais c'est un fait !

L'écurie Ramdin peut jubiler en cette fin de saison. Elle se fait des grandes courses et la joie est même au pluriel avec les doublés et triplés. Triplés aujourd'hui. En même temps elle doit son salut aux nouveaux arrivés. Quoi qu'il en soit, l'écurie Ramdin a brillé en trois occasions avec Goethe, Broadway Alley et Grand Vision.

Broadway avait déjà gagné la course en prenant la tête de la course dans la quatrième. Grand Vision était trop fort pour Menelaus dans la sixième. «Pa Duke's Domaine sa papi», dirait l'autre.

%

La première course a souri à Alpenhorn. Victoire dans la douleur pour le coursier de Mahadia. Eagle Vision n'aurait sans doute fait qu'une bouchée de ses rivaux s'il n'avait pas été retiré. Doublé pour Mahadia grâce à Al Jazeera. Mal mené par Capkuta la fois passée, il a mis les points sur les i dans la troisième course. Whipping Boy (Mootien) a fait le boulot dans la deuxième. Cette victoire a été pour le moins disputée... dans la salle des commissaires lorsque Ségeon a logé une objection. Le Français a déclaré avoir été gêné au 1 200m lorsque Mosaheb et Whipping Boy sont rentrés devant lui. Ségeon a expliqué qu'il a perdu la course à cet instant vu que The Hitman est un «strong one -pacer » avec 62 kg sur le dos. Les commissaires devaient toutefois vite trancher en faveur du maintien des résultats. On dira ce qu'on voudra mais le jeune Mosaheb a fait preuve de sang-froid bien que fautif au 1 200m.

Williamthefighter a réalisé le bout en bout dans la dernière. Une course quelque peu tronquée suite aux retraits de High Key et Tomorrow's Vision. L'écurie Ruhee a finalement pu savourer une petite victoire en fin de journée.