Ile Maurice: Le Kolattam et le Kummi à l'honneur

Après le succès du premier atelier sur le Kolattam et le Kummi, deux danses traditionnelles tamoules, à Cap Malheureux, l'année dernière, le Mauritius Tamil Cultural Centre Trust (MTCCT) remet ça, demain, dimanche à l'Arul Migou Bala Murugan Thirukovvil à Providence.

Cet atelier, qui comporte quatre volets, vise à préserver l'héritage de la culture tamoule, vulgariser les danses Kolattam et Kummi, susciter l'intérêt des jeunes pour ces danses, et renforcer les programmes de sensibilisation. «Ce sont des danses arrivées à Maurice à travers nos grands-parents, et nous voulons les promouvoir à travers le centre culture», explique Adi Sankara Peruman, président du Mauritius Tamil Cultural Centre Trust.

Cet atelier, dit-il, coïncide avec la célébration de Govinden, qui se déroule du 17 septembre au 17 octobre. «Nous voulons montrer les différents types de danses Kummi qui existent, ainsi que les chansons qui les accompagnent», ajoute-t-il.

L'atelier sera animé par deux professionnels de la danse. Le président espère que ces initiatives encourageront davantage de personnes à apprendre ces danses. «Nous devons préserver notre héritage culturel, car à un certain moment, le Kolattam n'était plus entendu», regrette-t-il et souligne que lors des processions religieuses tamoules, comme le Thaipoosam Cavadee, les danseurs de Kolattam sont devenus rares.

Les danseuses de Kolattam exécutent des mouvements traditionnels.