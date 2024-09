Ile Maurice: Politique - La liste des ministres MSM-MMM finalisée

C'est cet après-midi que la composition du nouveau gouvernement sera communiquée à la présidence de la République, rapporte l'express du vendredi 15 septembre 2000. Les nouveaux ministres prêteront serment dimanche matin. L'identité de tous les membres du gouvernement n'est pas encore connue, même si des informations fiables sur la hiérarchie au sein du Cabinet circulaient déjà la veille.

Outre le Premier ministre, sir Anerood Jugnauth, et le vice Premier ministre, Paul Bérenger, les principaux membres de la majorité seront, dans l'ordre, Jayen Cuttaree, Pravind Jugnauth et Samioullah Lauthan, selon l'express. Le 14 septembre 2000, Paul Bérenger, leader du Mouvement militant mauricien (MMM), a rencontré les 12 membres de son parti qui seront nommés ministres le 15 septembre. En revanche, au Mouvement socialiste militant (MSM), les futurs ministres n'étaient pas encore informés, rapporte le quotidien. Certains d'entre eux ont reçu des indications informelles dans la soirée de jeudi.

Depuis le début des discussions entre les leaders de la majorité, plusieurs changements majeurs sont intervenus dans la composition probable du futur Cabinet, poursuit l'express. Pradeep Jeeha, initialement pressenti pour le ministère de la Formation professionnelle, pourrait ne pas faire partie de l'exécutif. De même, Ariane Navarre-Marie, dont le nom avait été évoqué à un moment donné, ne figurera pas sur la liste, selon des sources bien informées.

Dans un commentaire à l'express du 14 septembre 2000, le secrétaire général du MMM, Ivan Collendavelloo, a simplement déclaré qu'il «n'a refusé aucune offre d'être ministre, contrairement à ce qu'une rumeur a laissé croire». Des informations non confirmées faisaient état de l'attribution du ministère des Affaires étrangères à Anil Gayan, celui de l'Agriculture à Pravind Jugnauth et celui de l'Industrie et du Commerce à Anil Baichoo. Le ministère de la Santé devrait également être confié à un membre du MSM.

Parmi les ministères importants attribués au MMM, on compte, outre les Finances et les Services financiers, qui seront confiés à Paul Bérenger et Sushil Kushiram respectivement, celui de l'Éducation qui sera sous la responsabilité de Steve Obeegadoo, rapporte l'express. Un nouveau ministère, ayant un «rôle clé», sera créé pour s'occuper du Training, Skills Development and Productivity. Un député MMM y sera nommé. Quant à Rajesh Bhagwan, il s'occupera des Services publics.

Ces questions n'ont pas été abordées lors de la réunion du Bureau politique du MMM, le 14 septembre 2000, bien qu'elles aient été sur toutes les lèvres, indique l'express. Le leader du parti a demandé à ses troupes d'éviter ce sujet, soulignant que «le travail que nous faisons est délicat». Paul Bérenger a également profité de l'occasion pour saluer la contribution d'Harish Boodhoo à la victoire de l'Alliance MSM-MMM aux législatives du 11 septembre.