Ile Maurice: Une première victoire pour le Groupement social villageois de Bon-Accueil

L'injonction déposée par Devianee Matabadul, l'ancienne présidente du conseil de village de Bon-Accueil, contre l'ex-vice-président du conseil de district de Flacq, Kavindranath Seetohul, a été rejetée hier par la juge Véronique Kwok, siégeant en référé. Devianee Matabadul contestait sa révocation par le Groupement social villageois.

La cour a jugé que les procédures avaient été respectées et qu'il n'y avait donc aucune raison d'intervenir. Cette décision est intervenue à la suite de plaintes émanant du Groupement social villageois de Bon-Accueil, qui avait signalé un comportement inapproprié de la part de Devianee Matabadul, menant à sa révocation. Pour Kavindranath Seetohul, cette décision constitue une première victoire pour le regroupement dans un contexte, dit-il, où plusieurs conseillers se sont lancés dans une véritable campagne de «mudslinging pour arriver à leurs fins».

Le 2 août, le Groupement social villageois avait écrit au ministre des Collectivités locales, Anwar Husnoo, pour exprimer son mécontentement quant au comportement de certains membres du conseil. Deux d'entre eux, avaient-ils dit, ne remplissaient plus leurs fonctions de manière satisfaisante et avaient même voté contre la motion visant à révoquer Kavindranath Seetohul de son poste de conseiller. Leur absence lors des réunions et des activités importantes du village avait également été critiquée. Le groupement avait alors sollicité le remplacement de ces membres par des personnes inscrites sur une liste soumise à la commission électorale. Le ministère des Collectivités locales avait enclenché les démarches nécessaires, avec une publication dans la Government Gazette comme dernière étape avant l'officialisation des changements.

Devianee Matabadul avait choisi de porter l'affaire devant la Cour suprême pour contester cette révocation. Cependant, son recours n'a pas abouti, la juge estimant que toutes les procédures avaient été correctement suivies. Avec ces révocations et les nouvelles nominations, le conseil de district de Flacq reste dans une situation tendue. Bhoopendranth Jhummun, le président du Groupement social villageois de Bon-Accueil, estime qu'après deux ans à la tête du conseil, «l'ancienne présidente et la vice-présidente n'avaient pas montré de volonté de collaborer pour le bien du village». «Elles avaient un agenda caché dès le départ. En plus de 25 ans d'engagement au sein du village, je n'ai jamais vu ce genre de manoeuvres pour ternir la réputation des autres uniquement par jalousie. Kavindranath Seetohul avait accompli beaucoup de progrès en peu de temps et on l'a évincé pour avoir défié le neveu d'un ministre», dit Bhoopendranth Jhummun.

Cette situation reflète non seulement les tensions grandissantes au sein du conseil de Bon-Accueil, mais aussi l'implication plus large de la politique locale dans ces conflits. Les élus du no9 sont également critiqués pour leur inaction face à ces désordres, laissant le conseil de district de Flacq dans une situation de confusion et de conflit constant. Ce climat de turbulences et de querelles internes, disent-ils, est un signe inquiétant pour le Mouvement socialiste militant qui perdrait du terrain dans ce village.