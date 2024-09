Maroc: Le renforcement des liens avec l'Amérique latine et les Caraïbes, choix stratégique en faveur de l'intégration régionale (représentant de la Chambre des conseillers au Parlatino)

Rabat — Le renforcement des relations avec la région d'Amérique latine et des Caraïbes revêt une importance capitale pour la Chambre des conseillers et s'inscrit dans le cadre du choix stratégique du Royaume visant à soutenir les unions et les initiatives d'intégration et de solidarité régionales, en particulier dans les pays du Sud, a affirmé Abderrahmane Ouafa, représentant de la Chambre auprès du Parlement latino-américain et caribéen (Parlatino).

Cité par un communiqué de l'institution législative, M. Ouafa a relevé dans une allocution prononcée, vendredi devant les membres du bureau exécutif du Parlatino, que ce choix conduit et soutenu par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, a été confirmé par la visite fructueuse et historique du Souverain dans la région en 2004, ainsi que par Sa diplomatie solidaire et de développement menée dans le continent africain, dont la plus récente incarnation est l'Initiative Royale visant à favoriser l'accès des pays du Sahel à l'Océan Atlantique.

Mettant en avant les rôles importants joués par les unions régionales dans l'établissement du dialogue, de la coopération, de la solidarité et de l'échange des expériences et des bonnes pratiques, il a exprimé la fierté de l'ensemble des composantes de la Chambre des conseillers quant à l'évolution des relations entre le Parlement marocain et le Parlement latino-américain et caribéen, notamment depuis la signature de l'accord sur l'adhésion du Parlement marocain en tant que membre observateur permanent au Parlatino, le 27 avril 2018.

Par ailleurs, M. Ouafa a noté que le choix de l'Auguste Nom de Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour baptiser l'espace marocain au siège du Parlatino "revêt une signification symbolique profonde de la solidité et de l'ancienneté des relations qui unissent le Royaume du Maroc aux pays d'Amérique latine et des Caraïbes, et témoigne de l'excellence des relations qui lient le Parlement marocain aux parlements nationaux et régionaux de la région".

Pour sa part, le président du Parlatino, Rolando González Patricio, a exprimé lors d'entretiens avec le représentant de la Chambre des Conseillers en marge d'un colloque international organisé, les 12 et 13 septembre en République du Panama, par le Parlatino en partenariat avec la Banque latino-américaine de développement, sa reconnaissance pour le soutien précieux apporté par l'institution législative marocaine au fonctionnement de cette importante organisation parlementaire régionale.

Rappelant l'appui apporté par la Chambre des conseillers pour la création de la "Bibliothèque Roi Mohammed VI" au siège du Parlatino, il a salué le rôle joué par le Maroc dans la coordination et la facilitation des échanges et du rapprochement entre les pays des groupes africains, arabes et ceux de l'Amérique latine et des Caraïbes.

M. Patricio a particulièrement apprécié le travail remarquable effectué par la Chambre dans le processus de mise en oeuvre de la Déclaration constitutive du Forum parlementaire d'Afrique, d'Amérique latine et des Caraïbes (AFROLAC)

Cette manifestation, organisée sous le thème "Dialogues pour le développement", a vu la participation de l'ambassadeur de Sa Majesté le Roi auprès de la République du Panama, Bouchra Boudchiche, de l'ancienne présidente de la République du Chili, Michelle Bachelet, ainsi que des présidents de parlements nationaux et régionaux de la région de l'Amérique latine et des Caraïbes.

Lors de ce conclave, souligne le communiqué, le représentant de la Chambre des conseillers auprès du Parlatino a tenu une série de réunions à la "Bibliothèque Roi Mohammed VI" avec la présidente de la Chambre des députés de la République du Chili, Karol Cariola, le président du Parlement de la République du Honduras, Luis Orlando Redondo, ainsi que plusieurs représentants des parlements nationaux membres du Parlatino, "qui ont salué le rôle actif que joue le Parlement marocain en matière d'échanges d'expertises, ce qui permet de bénéficier des expériences pionnières du Royaume et de renforcer les relations parlementaires bilatérales".