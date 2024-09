Tunisie: Fattouh met en garde contre un plan sioniste visant à mener des opérations de nettoyage ethnique au nord de Gaza

Ramallah/Palestine — Le président du Conseil national, Rouhi Fattouh, a mis en garde contre un plan sioniste visant à procéder à des opérations de nettoyage ethnique et de génocide dans le nord de la bande de Gaza, afin d'évacuer et de déplacer les populations qui y sont restées.

Dans un communiqué de presse, Fattouh a souligné que la politique de massacres, de déplacements forcés et d'expulsion des peuples autochtones s'inscrivait dans un vieux projet colonial qui avait été mis en oeuvre pendant 76 ans, avec la puissance occupante, qui augmente délibérément l'agression et exploite la faiblesse des positions de la communauté internationale pour appliquer des politiques de déplacement et de nettoyage ethnique.

Il a tenu l'administration américaine responsable de son principal soutien à l'entité sioniste , considérant que ce soutien est un partenariat dans les crimes et encourageant l'occupation à poursuivre ses crimes sans aucune dissuasion.

Il a appelé la communauté internationale à agir d'urgence pour mettre fin à la guerre de la mortalité, du génocide et du nettoyage ethnique, appelant à une enquête internationale sur les crimes de guerre commis dans le territoire palestinien occupé, en particulier dans la bande de Gaza, et pour des sanctions contre et l'isolement de l'entité sioniste , qui est l'État de l'apartheid.