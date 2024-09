Soudan: Naeem - Des discussions fructueuses pour ouvrir de nouveaux partenariats pétroliers avec la Chine

Khartoum — Dr Mohieldin Al-Naim, ministre du Pétrole et de l'Énergie a révélé vendredi qu'il mène des discussions fructueuses avec la Chine qui ouvrent la voie à de nouveaux partenariats entre le Soudan et la Chine dans le domaine du pétrole et des investissements connexes.

Le ministre du Pétrole et de l'Énergie a ajouté lors du programme hebdomadaire « Conférence Radiophonique » diffusé à partir de la Radio Nationale Soudanaise- que des réunions ont eu lieu en marge du Forum de coopération sino-africaine (FOCAC), grâce auxquelles une communication efficace a été rétablie et des relations ont été rétablies avec la Compagnie Nationale Pétrolière de la Chine (CNPC), qui a une contribution majeure. à l'établissement de l'infrastructure du secteur pétrolier au Soudan.

Le Ministre du Pétrole a souligné que l'époque où les Forces de Liberté et de Changement- FLC contrôlaient les rênes du gouvernement avait provoqué un déclin significatif des programmes de coopération entre le Soudan et la Chine dans le domaine pétrolier, indiquant que la visite avait pour objectif de résoudre ce problème et de restaurer des partenariats constructifs dans le domaine. /OSM