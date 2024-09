Algérie: L'usine General Electric Algeria Turbines entamera la fabrication d'équipements de transport d'électricité 'en août 2025'

BATNA — L'usine de la société General Electric Algeria Turbines (GEAT) d'Ain Yagout (Batna), réalisée dans le cadre d'un partenariat entre le groupe Sonelgaz et l'opérateur américain General Electric (GE) entamera "en août 2025" la production d'équipements de transport d'électricité, a indiqué, samedi, le directeur général adjoint de cette usine, Hassane Bouguerra.

Les équipements devant être fabriqués en Algérie, dans le cadre de l'extension de l'usine GEAT, sont liés aux centrales électriques haute tension, a précisé le même responsable à l'APS en marge du lancement d'une opération d'exportation d'une importante cargaison d'équipements électriques vers l'Irak.

Les équipements que l'usine d'Ain Yagout produira dès août 2025 visent à répondre aux besoins de Sonelgaz et du marché national dans ce domaine, les excédents de production devant être destinés à l'exportation, a souligné la même source, ajoutant que cette extension devrait créer "entre 180 et 200 nouveaux emplois en 2025 et 2026, doublant ainsi le nombre de travailleurs".

Le président du conseil d'administration de GEAT, Nazim Skandrani, a souligné, de son côté, que l'usine s'appuie sur l'expertise et les compétences algériennes qui ont bénéficié d'une formation spécialisée cumulant 30.000 heures dans le domaine, et ajouté que l'usine, qui en est à sa troisième opération d'exportation, est spécialisée dans la fabrication de turbines, de générateurs électriques et de pièces de rechange de turbines.

Le coup d'envoi de l'exportation d'une cargaison d'équipements électriques vers l'Irak a eu lieu en présence de responsables de Sonelgaz, conduits par le directeur général de la Société algérienne des industries électriques et gazières (SAIEG), Youcef Defdaf, de cadres de l'usine GEAT et du wali de Batna, Mohamed Benmalek.