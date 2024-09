Maroc: Marrakech - Les médias à la découverte de la villa Oasis et de son jardin à l'occasion du centenaire du Jardin Majorelle

Marrakech — Une visite guidée de la villa Oasis et de son jardin a été organisée, samedi à Marrakech, au profit des représentants des médias, dans le cadre de la célébration du centenaire du Jardin Majorelle.

Initiée dans le cadre d'un "weekend de la presse", cette visite exceptionnelle a permis à des représentants de divers supports médiatiques de découvrir ce lieu d'exception, qui constitue un écrin de tranquillité et de beauté, en parfaite harmonie avec l'esprit du célèbre Jardin Majorelle.

Construite dans les années 1920 par le peintre orientaliste Jacques Majorelle, la Villa Oasis qui incarne un exemple raffiné d'architecture orientale mêlée d'influences modernes, est entourée d'un jardin luxuriant qui est un véritable havre de paix, offrant un contraste saisissant avec le tumulte de la ville.

La Villa Oasis se distingue par son élégance sobre et ses détails architecturaux raffinés, alors que sa façade ornée de mosaïques et de faïences colorées, est un hommage aux traditions artisanales marocaines.

À l'intérieur, les pièces sont décorées avec des matériaux nobles, offrant une ambiance chaleureuse et accueillante, tandis que les vastes terrasses permettent de profiter d'une vue imprenable sur le jardin, créant ainsi un espace idéal pour la détente.

Le jardin de la Villa Oasis, véritable joyau botanique, qui s'étend sur un hectare, se distingue par sa diversité végétale impressionnante. On y trouve des palmiers majestueux et des bambous verdoyants, ainsi que des fleurs exotiques qui ajoutent des touches de couleur vibrante.

Les allées sinueuses invitent à la flânerie, tandis que les bassins et fontaines créent une ambiance sereine et rafraîchissante, soit le reflet du goût exquis de Jacques Majorelle pour la nature et le design.

À cette occasion, Alexis Sornin, directeur du Musée Yves Saint Laurent Marrakech, a relevé que la Villa Oasis et son jardin représentent l'essence même du raffinement et de la sérénité, qui ont marqué l'oeuvre de Jacques Majorelle.

"En célébrant cet anniversaire, nous avons l'opportunité de redécouvrir et de valoriser ce lieu d'exception qui a su préserver son charme intemporel au fil des décennies", a-t-il souligné.

Il a, également, mis en avant l'importance de la Villa Oasis dans le contexte du Jardin Majorelle, notant que le jardin de cette Villa, tout comme le jardin Majorelle, constitue un témoignage de l'harmonie entre l'art, la nature et l'architecture.

"Ces deux lieux nous rappellent l'importance de préserver notre patrimoine tout en nous inspirant pour l'avenir", a-t-il soutenu.

A rappeler que dans le cadre de "weekend de la presse", une visite guidée des deux expositions : «Jardin Majorelle: Qui sommes-nous ? » et «Yves Saint Laurent et la bande dessinée: La Vilaine Lulu», a été organisée vendredi au profit des médias, à l'occasion du centenaire de ce jardin magique.

Depuis son ouverture, Jardin Majorelle est l'un des sites les plus visités au Maroc. Chaque année, plus de 1.400.000 visiteurs vivent une expérience unique dans son jardin mémorable et ses deux musées emblématiques : le Musée Pierre Bergé des Arts Berbères et le Musée Yves Saint Laurent Marrakech.