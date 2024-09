Angola: L'AIPEX fournit un soutien à la certification des exportations de produits

Luanda — L'administrateur exécutif de l'Agence d'investissement privé et de promotion des exportations (AIPEX), Jerónimo Pongolola, a déclaré vendredi, à Luanda, que l'institution entend continuer à soutenir les hommes d'affaires dans le processus de certification et d'exportation pour diversifier l'offre de produits nationaux sur le marché international.

Se confiant à la presse, à l'issue du 1er Atelier Angolais de Certification des Exportations et des Entreprises (CENA), il a déclaré que l'AIPEX partagerait ses connaissances sur les procédures à suivre pour rendre les produits compétitifs sur le marché international.

Jerónimo Pongolola comprend que le processus de certification des produits n'est pas quelque chose qui est enregistré dans une base de données, soulignant les vastes actions de promotion des produits nationaux sur les marchés internationaux, réalisées à travers des tournées de présentation, des foires et des ateliers.

« Ce sont les principaux véhicules actuellement utilisés pour promouvoir nos exportations et les certifications sont une autre étape », a-t-il dit.

L'administrateur a ajouté que des produits sont déjà exportés dans les domaines des fruits tropicaux, de l'industrie des boissons, du ciment et de l'hygiène, du nettoyage et des ustensiles jetables.

Selon Jerónimo Pongolola, l'AIPEX comble le fossé entre les producteurs nationaux qui disposent déjà d'une certaine capacité de production, avec un savoir-faire accru avec les importateurs ou d'éventuels partenaires internationaux.

L'atelier d'une journée sur la certification des exportations et des entreprises angolaises, organisé par l'AIPEX en partenariat avec AuthenticPoint, représentant officiel de la Société Générale et de Surveillance (SGS) en Angola, visait à promouvoir le partage de connaissances et l'échange d'expériences sur les mécanismes de certification des produits.

La rencontre a analysé des sujets tels que l'importance de la sécurité alimentaire dans les processus de certification et d'exportation, les avantages de la certification des produits et du marquage CE, la pertinence et le rôle critique de la métrologie dans le contrôle qualité et la conformité, ainsi que les garanties apportées par les inspections et les défis d'exporter des produits.